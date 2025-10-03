Estados Unidos atacó otra presunta narcolancha frente a las costas de Venezuela: cuatro muertos

Ataque letal de Estados Unidos contra una narcolancha frente a Venezuela.

Estados Unidos lanzó otro ataque letal contra una presunta narcolancha frente a las costas de Venezuela. Así lo confirmó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Ocurre en medio de una nueva escalada de tensión entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro.

En Estados Unidos El mensaje de Trump para Milei: "Tiene mi respaldo completo para la reelección"

Efecto financiero Acciones políticas impactan en los mercados: Caputo viajará a Estados Unidos y los bonos revierten las bajas

"Esta mañana, siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM)", detalló Hegseth.

El secretario de Guerra, según la nueva terminología aplicada por la administración Trump al Departamento de Defensa, añadió que "cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido".

Además, subrayó que el ataque se llevó a cabo "en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela" y que la lancha transportaba "cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo".

Destacó que la Inteligencia de Estados Unidos corroboró que la embarcación "traficaba narcóticos" y que las personas a bordo eran "narcoterroristas".

Y advirtió: "¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!".

Tanto el jefe del Pentágono como el propio Trump compartieron en sus redes el video del momento exacto en que lanzaron el ataque contra la lancha. El presidente de EE.UU. dijo que la carga de drogas era "suficiente para matar entre 25 y 50 personas".

El viernes, Trump le avisó al Congreso que Estados Unidos está involucrado en un "conflicto armado" formal con los carteles de la droga y que los miembros de dichos grupos son "combatientes ilegales".

En septiembre, el presidente de Estados Unidos ordenó tres ataques militares contra barcos en el mar Caribe el mes pasado, que dejaron 17 muertos. Al menos dos de esas operaciones se llevaron a cabo en embarcaciones procedentes de Venezuela.

Ante el despliegue naval de Estados Unidos, esta semana Maduro decretó el Estado de Conmoción Exterior, una respuesta del régimen chavista a las amenazas militares estadounidenses.

El gobierno de Estados Unidos acusa al mandatario venezolano de liderar el cártel de los Soles y al Tren de Aragua, designadas como organizaciones narco terroristas, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, además de 25 millones de dólares por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y de 15 millones por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.