miércoles 1 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estados Unidos

Comenzó el "shutdown": Trump cerró el Estado norteamericano en medio de una batalla por el Presupuesto

El shutdown se ha convertido en el primer cierre en siete años y el decimoquinto desde 1981, con el antecedente inmediato de un cierre de 35 días en 2018-2019, también bajo la presidencia de Trump.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobierno de Estados Unidos entró en un nuevo cierre administrativo (shutdown) tras la medianoche del 1 de octubre, después de que venció el plazo límite sin que el presidente Donald Trump y el Congreso alcanzaron un acuerdo de financiamiento.

Lee además
despues del acuerdo antichino milei-trump ¿hay riesgo en veladero por shandong?
Minería

Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?
Donald Trump y Javier Milei, durante uno de los encuentros mantenido por ambos presidentes.
En Estados Unidos

Milei volverá a reunirse con Trump, en medio de la incertidumbre por el radiotelescopio chino de Calingasta

Las marcadas divisiones políticas impidieron la aprobación del presupuesto, un hecho que dejó sin aval el proyecto de ley de gastos indispensable para mantener en marcha al gobierno federal. Este se concretó como el primer cierre en siete años y el decimoquinto desde 1981. El antecedente inmediato fue el cierre de 35 días entre 2018 y 2019, también bajo la presidencia de Trump.

Lejos de considerar la parálisis como un fracaso, la administración Trump señaló que el cierre sirvió como una oportunidad para imponer profundos cambios estructurales.

La estrategia del despido masivo

Funcionarios de la Casa Blanca indicaron planes para utilizar las agencias cerradas como una forma de reestructurar profundamente el gobierno federal y consolidar el poder bajo el liderazgo republicano. Esta medida se enmarcó en la política declarada de Trump de reducir el tamaño del Estado.

El mandatario ya impulsaba una reforma cuyo objetivo fue expulsar a 300.000 empleados federales antes de diciembre. Con el shutdown en curso, Trump amenazó con que la medida servirá como plataforma para avanzar en acciones “irreversibles”.

El presidente advirtió que, debido al cierre, la administración puede "recortar a un gran número de personas". Prometió “hacer cosas irreversibles” como represalia por el estancamiento, y advirtió que su administración podría centrarse en programas importantes para los demócratas, “recortando cosas que les gustan”. Trump mencionó específicamente acciones en el ámbito médico y las prestaciones sociales, alegando la necesidad de evitar el fraude, el despilfarro y el abuso.

Como acción inmediata, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, ordenó a todas las agencias federales ejecutar planes para aplicar licencias sin goce de sueldo y eventuales despidos masivos. El vicepresidente JD Vance advirtió que los despidos del personal federal eran “muy probables” si el cierre se prolongó.

Las causas del estancamiento

La disputa principal que llevó al cierre se centró en el rechazo de los republicanos a la exigencia de los demócratas de extender los beneficios de salud del programa Obamacare que caducaron a fin de año.

En el Congreso, el Senado rechazó tanto el proyecto de financiamiento temporal presentado por los republicanos como la propuesta de los demócratas. El plan republicano no alcanzó los 60 votos necesarios para su aprobación, y los republicanos también bloquearon el plan demócrata.

Consecuencias inmediatas

El cierre afectó a los llamados servicios no esenciales. Se estimó que unos 750.000 empleados federales quedaron suspendidos o despedidos temporalmente y que no recibirán su salario hasta que las bancadas resolvieron sus diferencias.

Aunque programas centrales como Medicare y Medicaid continuarán funcionando, podrían experimentar retrasos por la falta de personal. Mientras tanto, oficinas federales cerraron y la administración de Trump advirtió que podrían tomarse decisiones “irreversibles”, con recortes adicionales a programas vinculados a los demócratas. Expertos, como Rachel Snyderman, exfuncionaria de presupuesto de la Casa Blanca, alertaron que los cierres solo generan “costos económicos, miedo y confusión en todo el país”.

Temas
Seguí leyendo

Murió Jane Goodall, la mujer que cambió la mirada del mundo sobre los chimpancés

Once integrantes de una familia china, condenados a muerte por tener ciberesclavos

Netanyahu le prometió el primer ministro de Qatar que no volverá a bombardearlos

Trump autorizó ataques de largo alcance de Ucrania contra Rusia

El Ejército de Israel interceptó la flotilla humanitaria que lleva alimentos a Gaza

¿Comer huevos después de entrenar ayuda a ganar masa muscular?

Terremoto de 6.9 grados en Filipinas: hay al menos 69 muertos y más de 150 heridos

La revolución de la inteligencia artificial: la mitad de la fuerza laboral podría ser digital en cinco años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Keith Kellog
Tensión

Trump autorizó ataques de largo alcance de Ucrania contra Rusia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cayeron Los Borges de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

Alertan por la llegada de viento a San Juan
Pronóstico

Alertan por la llegada de viento a San Juan

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y defensor de sus colegas
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia
Impactante video

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia

Te Puede Interesar

En San Juan hay nueve empresas y  diez jugadores que manejan el servicio del transporte público de pasajeros. 
Investigación

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Por Elizabeth Pérez
Imagen ilustrativa
Vehículo sustraído

Robaron el auto al operario de una empresa y lo estrellaron contra un árbol en Pocito

La única foto del avión americano.
En el Concejo Deliberante

Radiotelescopio chino: aparece un pedido de informe por la llegada del avión norteamericano a Calingasta

Argentina le gana a Australia y se acerca a los octavos del Mundial Sub 20
Sub 20

Argentina le gana a Australia y se acerca a los octavos del Mundial Sub 20

Estaba acusado de intento de homicidio por balear a un vecino y marchó preso, pero con una pena menor
En Chimbas

Estaba acusado de intento de homicidio por balear a un vecino y marchó preso, pero con una pena menor