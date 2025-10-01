Trump autorizó ataques de largo alcance de Ucrania contra Rusia

Keith Kellogg, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Ucrania, ha confirmado que este ha dado su visto bueno a los ataques de largo alcance que las Fuerzas Armadas ucranianas han estado lanzando en los últimos meses sobre Rusia, el último de ellos este lunes de madrugada en Briansk.

"La respuesta es sí. Hay que usar la capacidad de atacar a fondo. No existen los santuarios", ha dicho el enviado de Trump en una entrevista para Fox News, en la que ha matizado que no siempre estos ataques han contado con el aval del presidente estadounidense.

Kellogg ha explicado que en estos momentos de la guerra, Ucrania "tiene la oportunidad de desafiar a Rusia de manera mucho más agresiva" si optan por hacerlo y logran el armamento adecuado. Aunque ha subrayado la necesidad de actuar con cautela para evitar una escalada aún mayor que implique a otros países.

Un armamento adecuado del que está detrás el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que esta semana solicitó a la Administración el suministro de misiles de crucero de largo alcance Tomahawk, pero que aún no cuenta con la autorización de Trump. "Dependerá del presidente", ha dicho Kellogg.

Mientras tanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha informado este lunes de un nuevo ataque sobre instalaciones rusas, en esta ocasión en la región de Briansk, cerca de la frontera.