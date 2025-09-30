La revolución de la inteligencia artificial: la mitad de la fuerza laboral podría ser digital en cinco años

El avance acelerado de la inteligencia artificial (IA) promete transformar el mercado laboral en los próximos años, planteando tanto oportunidades como desafíos para empresas y trabajadores. Manny Medina, fundador y CEO de la plataforma Paid, anticipa que en un horizonte de cinco años la mitad de la fuerza laboral estará compuesta por agentes de IA.

En diálogo con Bloomberg, Medina destacó que los agentes de inteligencia artificial ya están modificando las operaciones de compañías en Estados Unidos y Europa. Paid, su empresa, se enfoca en gestionar y monetizar estos agentes, evaluando su desempeño, controlando costos de cómputo y demostrando el valor generado ante los clientes. Según Medina, la eficiencia y reducción de costos impulsarán la demanda de estos sistemas en un mercado que proyecta alcanzar el billón de dólares.

Para fortalecer su equipo, Paid eligió Londres por su amplio pool de profesionales tecnológicos y un entorno menos saturado que ciudades estadounidenses como San Francisco. Aunque la mayor demanda proviene de Estados Unidos, la compañía mantiene operaciones y ventas en Europa Occidental, con un enfoque global.

Medina proyecta un cambio profundo en la estructura laboral: los organigramas combinarán trabajadores humanos y agentes de IA, quienes serán remunerados según el valor que aporten. La regulación europea, a través del EU AI Act, exigirá supervisión humana sobre los agentes, generando nuevos esquemas de pago y modelos de monetización dentro de las empresas.

El impacto de la automatización ya es tangible. Un estudio de Stanford señala que la demanda de empleos de entrada ha caído un 13%, dificultando la inserción laboral de jóvenes recién egresados. Frente a este escenario, Medina recomienda el emprendimiento y la creación de agentes de IA propios, permitiendo a los individuos generar ingresos mediante la tecnología que desarrollen.

Respecto a la regulación, Medina subraya que la normativa europea no frena la innovación, sino que brinda claridad y certeza para operar. Comparando el EU AI Act con el GDPR, sostiene que las reglas establecen expectativas claras, fortalecen la confianza en la tecnología y obligan a las empresas a priorizar la transparencia y la responsabilidad en sus procesos internos.