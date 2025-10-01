Terremoto de 6.9 grados en Filipinas: hay al menos 69 muertos y más de 150 heridos

Un impresionante terremoto se registró en horas de la noche de este martes en Filipinas y los daños tanto materiales como las pérdidas humanas son terribles. Hasta el momento se contabilizan 69 víctimas fatales, más de 150 heridas y se continua con la búsqueda de desaparecidos bajo los escombros de los 22 edificios que colapsaron.

El epicentro del fenómeno se registró a uno 17 kilómetros al noreste de Bogo, una ciudad costera en la provincia de Cebú, sobre las 10 de la noche. Debido a la magnitud del sismo, se emitió una alerta de tsunami, aconsejando a la ablación a alejarse de las costas de Cebú y provincias cercanas. La advertencia fue levantada horas más tarde tras controlar el comportamiento del océano y no detectar ninguna anormalidad.

Pasado el sismo, comenzó el trabajo de los rescatistas, fuerza de seguridad y civiles, sobre todo en las zonas más complejas donde colapsaron edificios, quedando personas bajo los escombros. La cifra de muertos hasta las ultimas noticias se elevaba a 69, mientras que los heridos eran más de 150, todos de diferente gravedad.

El vicealcalde de la ciudad hizo un llamado a la comunidad para obtener alimentos y agua, ya que el sistema que abastece a San Remigio resultó dañado. En Bogo, el intenso temblor dañó las paredes de concreto de las casas, una estación de bomberos y las rutas de asfalto.

Las provincias del centro de Filipinas aún se estaban recuperando de una tormenta que el viernes azotó la zona, dejando al menos 27 personas muertas, principalmente debido a ahogamientos y caídas de árboles.

Las impactantes imágenes del terremoto en Filipinas

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image