El jefe del Pentágono ordena a los generales "prepararse para la guerra" porque "los enemigos se están agrupando"

El presidente Donald Trump prometió este martes hacer que las fuerzas armadas sean "más fuertes, más duras, más rápidas, más feroces y más poderosas que nunca " en su discurso ante cientos de altos oficiales militares estadounidenses durante una reunión extraordinaria en la que el ministro de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que "hay que prepararse para la guerra".

Las palabras de Trump siguieron a un discurso del secretario de Defensa, Pete Hegseth , en el que se comprometió a arreglar "décadas de decadencia" en el ejército, de las que culpó a "políticos tontos e imprudentes".

La reunión, en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico en Virginia, fue ordenada por Hegseth la semana pasada y requirió que algunos altos oficiales militares de todo el mundo volaran miles de kilómetros con poca antelación.

Con una retórica cargada de belicismo, Hegseth dijo a los comandos militares que deben “prepararse para la guerra”, recuperar el “ethos guerrero” y los “estándares físicos masculinos”, porque “los enemigos se están agrupando y las amenazas están creciendo”.

La forma de hacerlo, exigió, es eliminar lo “políticamente correcto” del Pentágono, lo que ha resumido como “no más culto al cambio climático, no más división, distracción o delirios de género”.

Luego de Hegseth habló Trump, que fue recibido en silencio cuando comenzó su discurso ante cientos de altos oficiales militares, un contraste con el aplauso entusiasta que él siempre espera en sus discursos.

"Nunca antes había entrado en una habitación tan silenciosa", dijo Trump, pareciendo incómodo en ese lugar repleto de militares.

Y pidió: "Si quieren aplaudir, aplaudan".

