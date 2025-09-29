lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tips

Siete alimentos que pasaron de "controvertidos" a aliados de la salud

Lo que antes se consideraba “poco saludable” ahora puede formar parte de una dieta equilibrada: verduras congeladas, pescado enlatado, café y otros alimentos aportan nutrientes esenciales si se consumen con moderación y preparación adecuada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-29 at 9.14.38 PM

Varios alimentos que durante años fueron considerados poco saludables hoy son recomendados por especialistas en bienestar, siempre que se consuman en las cantidades adecuadas y se preparen correctamente. Investigaciones recientes de la Harvard T.H. Chan School of Public Health y expertos de Verywell Health destacan que estos productos aportan nutrientes esenciales y pueden formar parte de una dieta equilibrada.

Lee además
Sumar a tu desayuno alimentos adecuados le brinda al cuerpo la energía necesaria y sana para arrancar la jornada.
Aliados del desayuno

Arrancá bien arriba: tres alimentos clave para una mañana llena de energía
Las claves sobre el Nutripack, la nueva caja de alimentos que se entrega en San Juan dentro del Programa Mis Segundos Mil días.
Nuevo plan

En claves, qué contiene y cómo se distribuirá el Nutripack, la nueva caja de alimentos para niños sajuaninos

1. Verduras congeladas: nutrición y practicidad

Aunque tradicionalmente se les atribuye menor valor, las verduras congeladas mantienen sus nutrientes al congelarse en el punto óptimo de maduración. Según Harvard, pueden ser tan nutritivas como las frescas y son accesibles durante todo el año.

2. Pescado enlatado: una fuente de omega-3

Variedades como salmón y sardinas conservan proteínas y ácidos grasos esenciales. El consumo regular de pescado enlatado puede contribuir a reducir riesgos cardiovasculares y cerebrovasculares.

3. Café: beneficios en moderación

El consumo moderado de café, entre dos y tres tazas al día, se asocia con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y mortalidad, según un metaanálisis del National Heart Institute que incluyó más de 450.000 personas. Los antioxidantes y compuestos bioactivos del café aportan beneficios a la salud.

4. Productos de soja: sin riesgos hormonales

La evidencia científica no muestra efectos adversos sobre las hormonas ni aumento del riesgo de cáncer. La soja es una fuente saludable de proteína, grasas e isoflavonas, y su consumo se relaciona con menor riesgo cardiovascular y metabólico.

5. Papas: la importancia de la preparación

Preparadas al vapor, hervidas u horneadas, las papas aportan fibra, vitamina C y potasio sin incrementar riesgos cardiometabólicos. La forma de cocción es clave para aprovechar sus nutrientes y minimizar efectos negativos.

6. Pochoclos: un snack integral

Las palomitas de maíz pueden ser saludables si se preparan con aire caliente y sin mantequilla ni azúcar añadida. Son ricas en fibra, bajas en calorías y aportan antioxidantes que favorecen la salud metabólica y cardiovascular.

7. Huevos: reconsiderando el colesterol

El consumo moderado de huevos (hasta uno al día) no se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardíaca en la población general. Aportan proteínas de alta calidad, vitaminas y antioxidantes, y son compatibles con una alimentación equilibrada.

Los especialistas recomiendan evaluar cada alimento según cantidades, preparación y contexto individual, dejando atrás prejuicios antiguos y apostando por la variedad y el equilibrio en la dieta. Incorporar estos productos con criterio puede mejorar la nutrición diaria sin renunciar al sabor ni a la practicidad.

Temas
Seguí leyendo

El mayor estudio genético sobre dislexia identifica 13 genes nunca antes asociados con el trastorno

Netanyahu aceptó el plan de paz de Donald Trump para Gaza

Corea del Norte dispuso todos sus recursos al plan nuclear

Caminar rápido reduce el riesgo de cáncer: la evidencia de un estudio internacional

Una segunda Flotilla italiana partió hacia Gaza: apuran las negociaciones para evitar la reacción de Israel

La NASA emite una alerta por tormentas solares en Argentina

Épico: escaló el Everest y lo bajó esquiando, y sin tubo de oxígeno

Pulse, la nueva e inquietante habilidad del ChatGPT

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
corea del norte dispuso todos sus recursos al plan nuclear
Tensión

Corea del Norte dispuso todos sus recursos al plan nuclear

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana
Violencia

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana

Te Puede Interesar

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Por Redacción Tiempo de San Juan
Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

Las dos hipótesis sobre el Presupuesto 2026 que analizan en Casa de Gobierno
Números

Las dos hipótesis sobre el Presupuesto 2026 que analizan en Casa de Gobierno

Conocé al Buchón, el preso que escapó de una dependencia policial y fue recapturado siete horas después
Fuga en Santa Lucía

Conocé al "Buchón", el preso que escapó de una dependencia policial y fue recapturado siete horas después

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores
Personajes sanjuaninos

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores