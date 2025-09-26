viernes 26 de septiembre 2025

Inteligencia Artificial

Pulse, la nueva e inquietante habilidad del ChatGPT

Mirá de qué se trata la nueva herramienta del tradicional chat de inteligencia artificial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El avance de la Inteligencia Artificial es avasallante. Esa tecnología aparece hasta en la sopa y ahora podemos confirmar que se ha inmiscuido, incluso, en los sueños. Decimos esto luego del lanzamiento de una característica singular en ChatGPT, llamada Pulse, que funciona mientras los usuarios duermen.

En la práctica, Pulse es una opción en el modelo de OpenAI que genera informes personalizados durante las horas de inactividad, ideados para su consulta a primera hora de la mañana. Con esto, el chatbot busca desplazar a otras plataformas digitales que habitualmente se revisan en el desayuno, como redes sociales o aplicaciones de noticias.

Pulse en ChatGPT, un nuevo paso hacia la asistencia a tiempo completo

La flamante opción fue diseñada para funcionar de forma asincrónica, según señala la publicación TechCrunch. En criollo, Pulse es parte de un plan de OpenAI para que ChatGPT no solo responda preguntas, agregando interacciones que no ocurren únicamente en simultáneo. Más que acción y reacción. Un ejemplo clásico de la asincronía en el mundo digital es el correo electrónico, cuya forma de comunicación es diferente a lo que habitualmente ocurre en las idas y vueltas en un chat.

Tal como hemos visto en las funciones que la organización de IA agrupa en lo que llama “ChatGPT Agent”, la idea es que este sistema no solo sea un chatbot que actúa cuando recibe consultas directas, y que también sea un asistente a tiempo completo, con espíritu proactivo.

ChatGPT Pulse: “Un nivel de asistencia que era exclusivo de los ricos”

“Estamos desarrollando una IA que nos permite ofrecer un nivel de asistencia que solo los más ricos han podido permitirse, poniéndolo a disposición de todos”, comentó Fidji Simo, flamante director ejecutivo de aplicaciones en OpenAI.

En concreto, la función genera entre cinco y diez resúmenes en horas de inactividad. Los informes son personalizados: pueden ceñirse a temáticas específicas, ajustándose a preferencias e intereses del usuario. Por ejemplo, las novedades de un equipo de fútbol; itinerarios para un viaje en planificación; y sugerencias de comercios para realizar las compras para un evento agendado.

En este sentido, la opción toma provecho de una de las capacidades que incorporó el modelo GPT-5, que puede conectarse con otras aplicaciones, por ejemplo con Gmail y Google Calendar.

Un detalle relevante: la función trabaja en forma proactiva, es decir, no es necesario pedir estos informes en forma explícita. Sin embargo, los usuarios pueden brindar especificaciones, indicando las temáticas y variables de su interés.

Los resúmenes de Pulse se muestran en tarjetas con textos e imágenes generadas con IA. Al hacer clic en cada una, se accede al informe completo. Una vez que muestra el contenido generado, se muestra el siguiente mensaje: “Genial, esto es todo por hoy”.

Un lanzamiento acotado a los suscriptores

Esta misma semana, Pulse se lanzó para los usuarios que pagan por el plan Pro de ChatGPT, de 200 dólares mensuales. En esas cuentas, ya aparece la pestaña con la nueva función. OpenAI dijo que su idea es extender la característica a más usuarios, en el futuro.

