viernes 26 de septiembre 2025

Viral

Héroe de cuatro patas: un perro le salvó la vida otro y quedó filmado en las cámaras de seguridad

La dueña de casa compartió el momento en redes sociales, que podría haber terminado en tragedia, pero afortunadamente el instinto canino fue mayor. La historia que enternece las redes.

Por Mariela Pérez
image

No es desconocido hasta dónde puede llegar el instinto canino. Así como hay perros que reciben entrenamiento especial para acompañar a personas con ciertas enfermedades o patologías, hay otros que simplemente saben qué hacer sin saberlo. Ese fue el caso de dos canes que enternecen las redes por estas horas tras haber quedado filmados por una cámara de seguridad.

La historia la compartió la dueña de los animales, Sarah McArdle en sus redes sociales, donde remarcó que, si no hubiera sido por uno de sus perros, el otro no hubiera sobrevivido. Yogi, el bulldog francés de la familia sufrió una convulsión y no había nadie más en la casa que Reggie, un bóxer.

Yogi, de 16 meses, tiene epilepsia severa, según comentó Sarah en la publicación que compartió con el video. "En cuanto Yogi empezó a tener convulsiones cuando yo no estaba en casa, y Reggie entró en acción", detalló.

El perro fue captado en video votando a Yogi, salvándolo de la aspiración y quedándose a su lado hasta que estuvo bien.

“Es un momento realmente conmovedor que demuestra el poder de la compañía y el instinto”, se maravilla McArdle.

Y finaliza: "Si no fuera por Reggie, Yogi no estaría vivo hoy".

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Héroe de cuatro patas: Reggie salvó la vida de su amigo Yogi Yogi es un bulldog francés con epilepsia severa. Estándo solo sufrió una convulsión, y su compañero Reggie, un perro bóxer, no dudó en actuar. Según contó su dueña, Sarah McArdle Stritika en redes sociales, apenas Reggie notó el ataque, se lanzó a asistirlo y logró mantenerlo con vida hasta que recibió ayuda. “Si no fuera por Reggie, Yogi no estaría vivo hoy”, aseguró Sarah, emocionada por el increíble instinto su mascota. Una historia que demuestra que la amistad verdadera no entiende de especies. Más info en @tiempodesanjuan #HistoriasConPerros #AmigosFieles #Mascotas #PerrosHéroes #Reels"
