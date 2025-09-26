Héroe de cuatro patas: un perro le salvó la vida otro y quedó filmado en las cámaras de seguridad

No es desconocido hasta dónde puede llegar el instinto canino. Así como hay perros que reciben entrenamiento especial para acompañar a personas con ciertas enfermedades o patologías, hay otros que simplemente saben qué hacer sin saberlo. Ese fue el caso de dos canes que enternecen las redes por estas horas tras haber quedado filmados por una cámara de seguridad.

La historia la compartió la dueña de los animales, Sarah McArdle en sus redes sociales, donde remarcó que, si no hubiera sido por uno de sus perros, el otro no hubiera sobrevivido. Yogi, el bulldog francés de la familia sufrió una convulsión y no había nadie más en la casa que Reggie, un bóxer.

Yogi, de 16 meses, tiene epilepsia severa, según comentó Sarah en la publicación que compartió con el video. "En cuanto Yogi empezó a tener convulsiones cuando yo no estaba en casa, y Reggie entró en acción", detalló.

El perro fue captado en video votando a Yogi, salvándolo de la aspiración y quedándose a su lado hasta que estuvo bien.

“Es un momento realmente conmovedor que demuestra el poder de la compañía y el instinto”, se maravilla McArdle.

Y finaliza: "Si no fuera por Reggie, Yogi no estaría vivo hoy".