jueves 25 de septiembre 2025

Impresionante

Un enorme socavón de 50 metros se abrió en Bangkok y se tuvo que evacuar la zona

El incidente se registró la mañana del miércoles frente a un hospital, lo que obligó a la evacuación del nosocomio. Los detalles de un incidente que afortunadamente no fue una tragedia mayor.

Por Mariela Pérez
image

Un socavón de grandes dimensiones alteró la rutina de Bangkok, Tailandia, la mañana del miércoles 24 de septiembre de 2025, cuando un tramo de la avenida Samsen, frente al Hospital Vajira, colapsó y formó un cráter de hasta 50 metros de profundidad y cerca de 900 metros cuadrados.

un alumno de 14 en francia apunalo a su profesora en la cara y luego quiso quitarse la vida
Lamentable

Un alumno de 14 en Francia apuñaló a su profesora en la cara y luego quiso quitarse la vida
por que recordamos algunos momentos de la vida y otros se desvanecen
Descubrimiento

Por qué recordamos algunos momentos de la vida y otros se desvanecen

El incidente, que no dejó víctimas fatales, obligó a suspender servicios médicos, evacuar edificios y eliminar el tráfico en una de las zonas más concurridas de la capital tailandesa.

El colapso se produjo a las 7:13, cuando la superficie de la avenida cedió sobre la obra de construcción de la estación de metro Vajira Hospital, parte de la expansión de la MRT Purple Line.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, explicó que el hundimiento sucedió tras el derrumbe de un túnel ferroviario subterráneo, lo que provocó el desplazamiento súbito del terreno hacia la cavidad formada.

La situación se intensificó por la rotura de tuberías de agua, permitiendo la entrada de grandes volúmenes de líquido al socavón y acelerando el deslizamiento del suelo.

Las imágenes difundidas en redes sociales y recogidas por AP y Reuters muestran el asfalto descendiendo progresivamente, mientras un torrente de agua brotaba de una tubería rota y arrastraba cables eléctricos y postes. Algunos de estos terminaron en el fondo del cráter.

image

Tres vehículos resultaron dañados, incluido un auto policial, y varios quedaron suspendidos al borde del vacío. El colapso dejó expuesta la estructura subterránea de la comisaría de policía adyacente, cuya seguridad quedó comprometida por daños en sus cimientos.

Las consecuencias inmediatas fueron de gran alcance: el Hospital Vajira, uno de los principales centros médicos de la ciudad, suspendió sus servicios ambulatorios durante al menos dos días. Aunque la estructura principal permaneció sin daños, unos 3.500 pacientes hospitalizados fueron trasladados a otras áreas.

Tanto los residentes de edificios cercanos como el personal de la comisaría evacuaron la zona por precaución. Las autoridades cortaron el suministro de agua y electricidad y cerraron el tráfico entre los cruces Vajira y Sanghi.

El gobernador Sittipunt subrayó que, aunque el hospital se consideraba seguro gracias a sus muros de cimentación subterráneos, la comisaría seguía en situación de riesgo y el público había sido evacuado.

Equipos de emergencia y técnicos de la Autoridad Metropolitana de Electricidad trabajaron en el lugar para controlar la situación y evitar nuevos desmoronamientos. Se organizaron reuniones de monitoreo dos veces al día para evaluar el comportamiento del terreno.

image

En cuanto a las causas, el primer ministro Anutin Charnvirakul atribuyó el colapso al deslizamiento de tierra procedente de la obra del tren subterráneo. “Tierra de una obra del tren subterráneo se estaba deslizando”, explicó Charnvirakul en una conferencia de prensa. Añadió que, aunque no se podía determinar la causa exacta, existió un error relacionado con cuestiones de ingeniería, y se debía investigar el origen.

El mandatario anunció la creación de una comisión de investigación encabezada por la Autoridad de Tránsito Rápido Masivo y aseguró un tratamiento urgente del tema en la próxima reunión de su gabinete.

A largo plazo, ingenieros consultados por los medios advirtieron que las reparaciones podrían prolongarse durante un año debido a la necesidad de estabilizar el túnel, reforzar el drenaje y reconstruir la vía principal.

El área afectada, rodeada de hospitales, universidades y oficinas públicas, constituye un nodo estratégico, por lo que la interrupción de servicios y el cierre de la avenida Samsen tendrá consecuencias económicas y logísticas relevantes.

El suceso reactivó el debate sobre la seguridad de las grandes obras de infraestructura en Bangkok, una ciudad edificada principalmente sobre terreno blando y atravesada por numerosos canales, lo que la expone a hundimientos y socavones. Aunque existían antecedentes de incidentes similares asociados a la expansión del metro, ninguno había alcanzado esta magnitud frente al Hospital Vajira.

Fuente: Infobae

Por Redacción Tiempo de San Juan

