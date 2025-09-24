Cómo acompañar a un ser querido que atraviesa una depresión

La depresión afecta a millones de personas en el mundo y su impacto trasciende a quienes la padecen. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 332 millones de personas sufren esta condición. En Argentina, los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA muestran que el malestar psicológico aumentó de forma sostenida desde 2010, con un fuerte repunte entre 2022 y 2024: hoy tres de cada diez adultos presentan síntomas de ansiedad y depresión, con mayor prevalencia en mujeres y adultos mayores.

La licenciada Sandra Germani (MN 34699), coordinadora del Programa Neurociencia del Bienestar en el Hospital de Clínicas (UBA), explicó a Infobae que la depresión es un trastorno del estado de ánimo con múltiples causas —genéticas, químicas y vinculadas a experiencias de vida— que afecta tanto el plano físico como el mental. “Entre sus síntomas más frecuentes están la tristeza, el vacío, la desesperanza, la pérdida de interés en actividades habituales, alteraciones del sueño y la alimentación, fatiga y dificultad para concentrarse”, detalló.

Cómo se manifiesta la depresión

De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Ansiedad y Depresión (ADAA), la enfermedad presenta diferencias según la edad y el género:

Hombres: tienden a mostrar cansancio, irritabilidad, ira y conductas imprudentes, con mayor tendencia al consumo de alcohol y drogas. Muchas veces no reconocen el problema ni buscan ayuda.

Mujeres: suelen experimentar tristeza profunda, sentimientos de inutilidad y culpa.

Niños: pueden manifestar rechazo escolar, ansiedad al separarse de los padres y preocupaciones excesivas por la muerte.

Adolescentes: presentan irritabilidad, malhumor y problemas escolares, junto a comorbilidades como ansiedad, trastornos alimentarios o consumo de sustancias.

Adultos mayores: tienden a minimizar o no expresar tristeza, lo que puede invisibilizar la depresión; las enfermedades médicas comunes en esta etapa suelen potenciar los síntomas.

Cómo acompañar a un ser querido con depresión

Uno de los principales desafíos para familiares y amigos es comprender cómo brindar apoyo. Los especialistas insisten en que la clave está en escuchar con empatía, sin presionar ni minimizar el dolor.

“Respetar los tiempos de la persona, aceptar sus momentos de retraimiento y mostrar disponibilidad sin invadir es fundamental”, señaló Germani. Frases de aceptación como “Te amo pase lo que pase”, “No dudes en pedirme ayuda, estoy para vos” o “Si querés, te acompaño a tus citas de terapia” pueden generar alivio emocional y disminuir la sensación de aislamiento.

En cambio, comentarios como “ponéle ganas”, “tenés que ser más fuerte” o “estás exagerando” son contraproducentes. Según la especialista, este tipo de frases aumentan la incomprensión y refuerzan la soledad.

La importancia de la ayuda profesional

La depresión es una enfermedad clínica frecuente y tratable. Los expertos subrayan que buscar acompañamiento profesional —ya sea psicológico o psiquiátrico— es clave para revertir el cuadro.

"La depresión hace que las personas se sientan solas y aisladas. A veces, lo más importante no es hablar, sino simplemente estar, escuchar en silencio y transmitir cariño", explicó la doctora Suma Chand, de la ADAA.

Finalmente, Germani recomendó alentar una gradual reconexión social, ya que el aislamiento suele profundizar los síntomas: “Retomar vínculos de a poco, respetando el ritmo de cada persona, ayuda en el proceso de recuperación”.