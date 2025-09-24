Fatal coincidencia: el director de la serie sobre el desastre aéreo del Chapecoense se estrelló en una avioneta

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, director de la serie sobre el accidente del Chapecoense, falleció al estrellarse una avioneta.

El director de la serie documental sobre la tragedia aérea del equipo de fútbol Chapecoense, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, murió al estrellarse la avioneta en la que viajaba en la región de Pantanal de Mato Grosso do Sul, en Brasil. Había estado nominado a los premios Emmy por su obra. Otra de las víctimas es el famoso arquitecto chino Kongjian Yu.

Especializado en filmes de no ficción, el cineasta había dirigido Expediente Chapecó: el juego detrás de la tragedia, una producción de cuatro capítulos sobre el accidente del club brasileño Chapecoense en el que murieron un total de 71 personas entre jugadores, cuerpo técnico y periodistas , en noviembre de 2016 en Colombia.

Ferraz era uno de los pasajeros de la aeronave privada que cayó el martes a la noche por causas que se desconocen en un área rural de difícil acceso de Pantanal, el mayor humedal del mundo, a unos 140 kilómetros de Campo Grande.

Las otras víctimas son el reconocido arquitecto Kongjian Yu, el piloto y dueño de la avioneta Marcelo Pereira de Barros, y el también cineasta Rubens Crispim Jr., confirmaron la Policía Civil y el Cuerpo de Bomberos local.

La zona donde la avioneta fue hallada en llamas, Fazenda Barra Mansa, es conocida por recibir turistas brasileños y del exterior.

Ferraz y Kongjian Yu estaban filmando en la región un documental sobre las "ciudades esponja", un concepto creado por el arquitecto que apunta a entramados urbanos diseñados para absorber grandes cantidades de agua.

Quién era Luiz Ferraz

El director brasileño había estado ternado a los Emmy 2023 en la categoría mejor documental por su serie sobre el Chapecoense, producida por WBD/HBO y cuya dirección compartió con Luis del Valle y Thom Walker.

Ferraz también había colaborado en la película Ganar o ganar, sobre el equipo árabe Al-Nassr FC, donde juega la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

Según la Academia Brasileña de Cine, dirigió además el documental Miller & Fried-Los orígenes del país del fútbol, en coproducción con Globo Filmes; la serie Tesoros de Tapajós, filmada en la selva amazónica; Paisaje de Hormigón, sobre el arquitecto Álvaro Siza, y Algo en el Espacio, sobre artistas y escultores brasileños contemporáneos.

FUENTE: Clarín