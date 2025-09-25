jueves 25 de septiembre 2025

Lamentable

Un alumno de 14 en Francia apuñaló a su profesora en la cara y luego quiso quitarse la vida

El ataque ocurrió este miércoles en una localidad al sur de Estrasburgo, en el este de Francia. La docente se encuentra fuera de peligro y el menor fue reducido por la policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un estremecedor y llamativo episodio de violencia escolar se vivió este miércoles en Francia, cuando un adolescente de 14 años apuñaló a una profesora en el interior de una escuela. Afortunadamente la docente se encuentra fuera de peligro y el menor fue reducido por la policía.

Todo sucedió en la comunidad educativa de Benfeld, una localidad al sur de Estrasburgo, en el este de Francia. Una profesora de música de 66 años fue apuñalada en la cara por un alumno de 14 años dentro del colegio Robert-Schuman, minutos después de las 8 de la mañana.

Según informaron fuentes de la gendarmería, el adolescente atacó a la docente con un cuchillo en el pasillo del establecimiento cuando ingresaba al aula con un grupo de alumnos. La mujer sufrió heridas en el rostro y fue trasladada de urgencia al hospital, aunque su vida no corre peligro.

El agresor huyó y luego intentó suicidarse

Tras el ataque, el joven escapó del colegio y fue capturado una hora más tarde, en las afueras de la ciudad. En el momento de la detención, se autolesionó en el cuello con el mismo cuchillo y entró en paro cardiorrespiratorio. Los médicos lograron reanimarlo y fue trasladado en helicóptero al hospital de Estrasburgo, donde permanece internado en estado crítico.

El adolescente, que está bajo la tutela de la Ayuda Social a la Infancia (ASE), fue descrito por sus compañeros como “taciturno, aislado y siempre vestido de negro”. Además, los investigadores hallaron dibujos con simbología neonazi en sus cuadernos, indicó France Info.

“Era bastante malo y dibujaba esvásticas en clase”, contó uno de sus compañeros al medio BFM TV.

La ministra de Educación, Elisabeth Borne, dijo que el sospechoso tenía una fascinación “por las armas y Hitler”. La fiscal Clarisse Taron también afirmó que “tenía predilección por las armas” y “una atracción por la Segunda Guerra Mundial”.

La fiscal precisó que “no tenía antecedentes penales”, y agregó que el adolescente “probablemente padecía problemas psicológicos”. Sufría además de una enfermedad genética y de chico fue colocado en un hogar donde fue víctima de malos tratos.

El colegio fue evacuado y la comunidad está en shock

Tras el violento episodio, las autoridades evacuaron el colegio, excepto la clase donde ocurrió el ataque. Los alumnos permanecieron dentro del edificio y fueron entrevistados por la policía para reconstruir lo sucedido.

El motivo de la agresión todavía es un misterio. “Las razones siguen siendo desconocidas”, señalaron desde la gendarmería, que desplegó un fuerte operativo en esta ciudad de 6000 habitantes.

“La alarma sonó. Todo el mundo pensaba que era una alarma de incendio”, contó una alumna, Florine, de 14 años, a la agencia de noticias AFP.

“Pero cuando salimos del aula para ir al patio, los profesores nos dicen que no (...), que debemos ir a las aulas, encerrarnos, porque hay alguien allí, y escuchamos a la profesora gritar hasta nuestra aula”, recordó. Otro estudiante admitió estar “conmocionado”. “Lloré hace un rato”, agregó

Condena oficial y medidas de emergencia

La ministra de Educación, Elisabeth Borne, repudió el ataque a través de sus redes sociales: “Condeno con fuerza la agresión a una docente por parte de un alumno en un colegio del Bas-Rhin. Expreso mi solidaridad con la profesora y toda la comunidad escolar”. Además, confirmó que se activó una celda de emergencia para asistir a los alumnos y al personal y anunció que se trasladaría al lugar de los hechos.

Un contexto de violencia creciente en las escuelas francesas

Este nuevo ataque se suma a una serie de episodios violentos en escuelas de Francia. En abril, una estudiante murió apuñalada en Nantes y en junio una supervisora fue asesinada en Haute-Marne. El 3 de julio, el gobierno publicó un decreto que obliga a que todo alumno que porte un arma en un establecimiento escolar sea llevado ante el consejo de disciplina.

En junio, el gobierno francés informó que 186 cuchillos fueron incautados en más de 6000 requisas sorpresivas realizadas desde marzo en escuelas de todo el país.

Fuente: TN

