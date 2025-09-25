jueves 25 de septiembre 2025

Adelanto

La primera Ferrari 100% eléctrica ya se prueba en Italia bajo un camuflaje que oculta sus líneas

La marca de Maranello confirmó que en octubre se mostrará el tren de propulsión de su nuevo modelo, que prescinde de pistones y escape por primera vez en la historia. La presentación completa será en marzo de 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-25 at 5.58.50 PM

La revolución eléctrica llega también a Ferrari. La casa de Maranello ya prueba en las calles italianas su primer modelo 100% eléctrico, aunque todavía bajo un camuflaje extremo que disimula la silueta real. Será el debut de un deportivo sin pistones, cilindros ni caño de escape, un hecho histórico para la marca.

Si bien en un principio se había anunciado que el lanzamiento sería en 2025, finalmente la presentación oficial está prevista para la primera mitad de 2026. La estrategia contempla distintas etapas: en octubre se dará a conocer el “corazón tecnológico”, es decir, el sistema de propulsión compuesto por motores eléctricos y baterías; a comienzos del próximo año se presentará el interior; y recién hacia marzo se develará la versión definitiva del auto.

El secreto detrás del camuflaje

Las fotos publicadas esta semana por Derek.photography en Instagram muestran cómo Ferrari recurre al clásico truco de la “carrocería falsa”, un recubrimiento de vinilo con protuberancias y líneas que confunden la vista y ocultan las curvas reales del vehículo.

En las imágenes se percibe un modelo de cuatro puertas, con un perfil más bajo que el SUV Purosangue y con proporciones que sugieren una berlina deportiva. También se aprecia un gran difusor trasero, clave para la aerodinámica, que reemplaza a las salidas de escape ausentes por tratarse de un vehículo eléctrico.

Antes de estas pruebas, Ferrari había trabajado con un “auto mula”: un Maserati Levante adaptado con la mecánica y suspensiones propias de la marca. Ahora, en cambio, el prototipo ya se corresponde con la plataforma definitiva.

Ferrari sin motor a combustión, pero con sonido

El CEO de Ferrari, Benedetto Vigna, aseguró que la experiencia de manejo no perderá la esencia de la marca. Para ello, además de las prestaciones, la compañía desarrolla desde hace casi dos años un sonido simulado que acompañe la conducción y transmita emoción tanto al conductor como a quienes lo escuchen desde el exterior.

Precio y lanzamiento

Aunque no hay confirmación oficial, se especula que el primer Ferrari eléctrico rondará los USD 500.000. Las primeras entregas están previstas recién para fines de 2026, luego de completarse la presentación por etapas.

Actualmente, el modelo más cercano en la gama es el SF90 Stradale, un híbrido enchufable que ya combina motor a combustión y batería. Sin embargo, el nuevo deportivo marcará un antes y un después: será el primer Ferrari puramente eléctrico en más de 75 años de historia.

