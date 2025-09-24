miércoles 24 de septiembre 2025

Descubrimiento

Por qué recordamos algunos momentos de la vida y otros se desvanecen

Un estudio internacional con casi 650 voluntarios reveló que los recuerdos no se almacenan de manera neutral, sino que el cerebro prioriza aquellos que tienen carga emocional o relevancia motivacional. El hallazgo abre nuevas posibilidades para la educación y la salud mental.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-24 at 9.06.33 PM

¿Por qué ciertos episodios de la vida permanecen intactos en la memoria y otros se olvidan con rapidez? Un equipo de investigadores de la Universidad de Boston intentó responder este interrogante con diez experimentos que involucraron a casi 650 personas.

El trabajo, publicado en la revista Science Advances, concluyó que la memoria episódica selecciona de manera activa qué experiencias conservar, privilegiando aquellas asociadas a amenazas, recompensas o situaciones con fuerte carga emocional.

Cómo funciona la selección de recuerdos

Lejos de ser una cámara que registra todo sin filtro, el cerebro actúa como un editor que decide qué vale la pena guardar. Según los autores, cuando ocurre un hecho emocionalmente relevante, este no solo queda grabado por sí mismo, sino que puede “rescatar” recuerdos débiles ocurridos poco antes, siempre que guarden alguna conexión visual o conceptual.

Para ilustrarlo, los investigadores propusieron un ejemplo: una persona pasea por Yellowstone y, de repente, se cruza con una manada de bisontes. Ese momento impactante se fija en la memoria, pero también se consolidan detalles menores que lo rodearon: una piedra en el camino, un animal pequeño huyendo o incluso el sonido del viento.

La regla de la “rima conceptual”

El beneficio, explicaron, aparece solo cuando los recuerdos cercanos comparten cierta similitud con el evento principal: un color, un sonido, un rostro o un lugar relacionado. Esa “rima conceptual” es lo que permite que recuerdos frágiles sobrevivan.

Robert M.G. Reinhart, profesor asociado de ciencias psicológicas y cerebrales, lo resumió así:

“La memoria no es un dispositivo pasivo. Nuestros cerebros deciden qué importa, y los eventos emocionales pueden estabilizar recuerdos que de otro modo se perderían”.

El autor principal, Chenyang Lin, agregó:

“Por primera vez mostramos evidencia clara de que el cerebro rescata recuerdos débiles de forma gradual, guiado por la similitud conceptual con eventos significativos”.

Implicancias en educación y salud

Los resultados abren nuevas posibilidades. En educación, asociar materiales de estudio con estímulos emocionales podría mejorar la retención de conceptos complejos. En el ámbito clínico, comprender este mecanismo permitiría desarrollar estrategias para rescatar recuerdos debilitados por el envejecimiento o, por el contrario, atenuar memorias traumáticas.

Sin embargo, los investigadores advierten que este efecto no se da entre dos recuerdos ya fuertes: la memoria parece priorizar lo frágil para que no desaparezca.

“Fortalecer recuerdos útiles o debilitar los dañinos es un objetivo central en neurociencia cognitiva. Nuestros resultados muestran que la importancia emocional puede ser una herramienta para lograrlo”, concluyó Reinhart.

