En claves, qué contiene y cómo se distribuirá el Nutripack, la nueva caja de alimentos para niños sajuaninos

Las claves sobre el Nutripack, la nueva caja de alimentos que se entrega en San Juan dentro del Programa Mis Segundos Mil días.

Dentro del Programa Mis Segundos Mil Días, San Juan lanzó este miércoles una modificación que busca renovar la estrategia en lo nutricional, para niños de la provincia de 2 a 4 años inclusive, sin cobertura de salud . Al respecto, las autoridades explicaron que el programa “Nutriendo tu Desarrollo” , “propone un cambio de paradigma en la alimentación infantil, priorizando alimentos reales y saludables, con aval científico y una fuerte reducción del gasto público”.

Video De la tierra a tu mesa, un productor sanjuanino mostró el proceso del espárrago

Nutrición Qué es y cómo se consigue el Nutripack, la nueva ayuda alimentaria para niños sanjuaninos

Bajo este plan, que está a cargo del Ministerio de Salud a través de la Dirección de Materno Infancia, se presentó el NutriPack. Ahora, desde el organismo detallaron qué contiene la nueva caja con alimentos, cómo se entregará y qué hay que hacer para acceder a ella.

Las claves sobre el programa

1- Los objetivos del Nutripack

- Fortalecer el Control Integral de Salud, promover una alimentación sana a través de la entrega de alimentos reales, saludables y nutritivos, permitiendo retomar la elaboración de preparaciones caseras.

- Fomentar el adecuado estado nutricional de las infancias e intervenir con enfoque integral y preventivo

2- Quiénes lo recibirán

El Nutripack se entregará a los niños que cuenten con el control integral de salud, y que tenga entre 2 a 4 años en el Centro de Salud, CIC, Posta u Hospital más cercano al domicilio (exceptuando Htal. Dr. Guillermo Rawson y Htal Dr. Marcial Quiroga debido a que son Hospitales de tercer nivel de alta complejidad).

3- Cómo se entregará

La entrega del Nutripack es bimestral facilitando la accesibilidad a las familias.

4- Qué contiene la caja:

Lentejas

Garbanzos

Arroz integral

Fideos integrales

Avena

Trigo sarraceno o quinoa Mix de semillas

Pasta de maní

Leche fortificada.

image

“Los alimentos proporcionan macro y micronutrientes necesarios para favorecer y apoyar el crecimiento y desarrollo de las infancias. También se entregarán láminas de difusión con información de salud y del programa”, informaron las autoridades sobre la selección de los mismos.

5- El contenido cuentan con los avales de sociedades científicas