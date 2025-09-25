jueves 25 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nuevo plan

En claves, qué contiene y cómo se distribuirá el Nutripack, la nueva caja de alimentos para niños sajuaninos

El Programa Mis Segundos Mil Días en San Juan implementó una modificación, generando un cambio en lo nutricional, para niños de 2 a 4 años inclusive.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las claves sobre el Nutripack, la nueva caja de alimentos que se entrega en San Juan dentro del Programa Mis Segundos Mil días.

Las claves sobre el Nutripack, la nueva caja de alimentos que se entrega en San Juan dentro del Programa Mis Segundos Mil días.

Dentro del Programa Mis Segundos Mil Días, San Juan lanzó este miércoles una modificación que busca renovar la estrategia en lo nutricional, para niños de la provincia de 2 a 4 años inclusive, sin cobertura de salud. Al respecto, las autoridades explicaron que el programa “Nutriendo tu Desarrollo”, “propone un cambio de paradigma en la alimentación infantil, priorizando alimentos reales y saludables, con aval científico y una fuerte reducción del gasto público”.

Lee además
Fue lazando en San Juan el nuevo modelo de nutrición infantil: “Nutriendo tu Desarrollo”, un programa provincial que propone un cambio en la política alimentaria para niños de 2 a 4 años sin cobertura de salud.
Nutrición

Qué es y cómo se consigue el Nutripack, la nueva ayuda alimentaria para niños sanjuaninos
Un productor sanjuanino de Médano de Oro, en Rawson, compartió un video sobre el proceso de cosecha y venta del espárrago que se hizo viral.
Video

De la tierra a tu mesa, un productor sanjuanino mostró el proceso del espárrago

Bajo este plan, que está a cargo del Ministerio de Salud a través de la Dirección de Materno Infancia, se presentó el NutriPack. Ahora, desde el organismo detallaron qué contiene la nueva caja con alimentos, cómo se entregará y qué hay que hacer para acceder a ella.

Las claves sobre el programa

1- Los objetivos del Nutripack

- Fortalecer el Control Integral de Salud, promover una alimentación sana a través de la entrega de alimentos reales, saludables y nutritivos, permitiendo retomar la elaboración de preparaciones caseras.

- Fomentar el adecuado estado nutricional de las infancias e intervenir con enfoque integral y preventivo

2- Quiénes lo recibirán

El Nutripack se entregará a los niños que cuenten con el control integral de salud, y que tenga entre 2 a 4 años en el Centro de Salud, CIC, Posta u Hospital más cercano al domicilio (exceptuando Htal. Dr. Guillermo Rawson y Htal Dr. Marcial Quiroga debido a que son Hospitales de tercer nivel de alta complejidad).

3- Cómo se entregará

La entrega del Nutripack es bimestral facilitando la accesibilidad a las familias.

4- Qué contiene la caja:

  • Lentejas
  • Garbanzos
  • Arroz integral
  • Fideos integrales
  • Avena
  • Trigo sarraceno o quinoa Mix de semillas
  • Pasta de maní
  • Leche fortificada.
image

“Los alimentos proporcionan macro y micronutrientes necesarios para favorecer y apoyar el crecimiento y desarrollo de las infancias. También se entregarán láminas de difusión con información de salud y del programa”, informaron las autoridades sobre la selección de los mismos.

5- El contenido cuentan con los avales de sociedades científicas

  • Sociedad Argentina de Pediatría
  • Sociedad de Pediatría de San Juan
  • Asociación Sanjuanina de Nutrición
Temas
Seguí leyendo

Homenajearán al Chango Huaqueño con una misa a un mes de su fallecimiento

San Juan comienza a producir 5.000 árboles: cómo es el proceso y cuáles son las especies elegidas

El día que San Juan registró su primer avistamiento OVNI: una luz entre los cerros, ceguera y un sereno inconsciente

Bajo las estrellas y con música del terruño, cómo será el stand de San Juan en la Feria Internacional del Turismo

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un "accidente doméstico" la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo

Una postal atípica: con menos concurrencia de inscriptos, inició el sorteo de viviendas del IPV de San Juan

BAMV Fest llega a Cuyo: el festival de videoclips más grande de Latinoamérica desembarca en San Juan

En Iglesia vecinos reclamaron que hay jubilados a los que les llegaron boletas de luz de $1.000.000: qué pasó

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
es madre de tres, lleva 9 anos inscripta en el ipv y un accidente domestico la llevo a presenciar el sorteo de viviendas en vivo video
Historia

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un "accidente doméstico" la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo

Por Celeste Roco Navea

Las Más Leídas

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal
Video

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

La empleada del Registro Civil y los Navarro, los principales sospechosos.
Registro Civil de Pocito

Los nombres de los 8 nuevos imputados en el caso de los falsos DNI y la trama de las estafas por $120.000.000

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres
Polémica

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres

Te Puede Interesar

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar
Lo último

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?
Minería

Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta
Ciclismo

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito
Siniestro vial

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito