jueves 25 de septiembre 2025

Nutrición

Qué es y cómo se consigue el Nutripack, la nueva ayuda alimentaria para niños sanjuaninos

Se trata de una estrategia alimentaria destinada a niños de entre 2 y 4 años sin cobertura explícita de salud, que fue presentada ayer por las autoridades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fue lazando en San Juan el nuevo modelo de nutrición infantil: “Nutriendo tu Desarrollo”, un programa provincial que propone un cambio en la política alimentaria para niños de 2 a 4 años sin cobertura de salud.

Fue lazando en San Juan el nuevo modelo de nutrición infantil: “Nutriendo tu Desarrollo”, un programa provincial que propone un cambio en la política alimentaria para niños de 2 a 4 años sin cobertura de salud.

Este miércoles fue lazando en San Juan el nuevo modelo de nutrición infantil: "Nutriendo tu Desarrollo". Se trata de un programa provincial que propone un cambio en la política alimentaria para niños de 2 a 4 años sin cobertura de salud. "El programa, elaborado con aval científico, busca mejorar el desarrollo infantil y reducir el gasto público", indicaron las autoridades.

La presentación del Nutripack fue desarrollada en un acto encabezado por las autoridades del Ministerio de Salud, Amílcar Dobladez, en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico, ante la presencia de equipos sanitarios, referentes institucionales y comunidad en general.

image

El plan fur lanzado como "un nuevo enfoque, liderado por la Dirección de Materno Infancia, representa un cambio de paradigma en la alimentación infantil, priorizando alimentos reales, saludables y libres de ultraprocesados”.

El plan apunta a una población estimada entre 8.000 y 12.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con el respaldo científico de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Pediatría de San Juan y la Asociación Sanjuanina de Nutrición.

Durante el evento, el ministro Dobladez destacó que, “este nuevo modelo no solo mejora la calidad nutricional, sino que también optimiza el gasto público”. El Nutripack cuesta actualmente $17.250 mensuales, frente a los $45.500 que demandaba el esquema anterior, lo que implica una reducción del 62% en los costos.

image

Por otra parte, las autoridades explicaron que la iniciativa fue analizada en una prueba piloto realizada con 16 familias en 8 centros de salud durante 4 meses. Y que, los resultados fueron alentadores: el 93,3% de las familias preparó diversas comidas con los insumos entregados, y el 73% expresó una alta aceptación de los productos, demostrando la viabilidad y pertinencia del nuevo modelo.

Desde julio, los Nutripacks comenzaron a distribuirse en centros de salud y hospitales de toda la provincia. La primera entrega se concretó en agosto y la segunda está prevista para octubre, ya que el plan prevé una entrega bimestral.

Cómo acceder al Nutripack

Las familias interesadas deben realizar un control integral de salud en los centros de salud más cercanos. “Esta condición promueve un enfoque preventivo, con eje en la promoción de una alimentación casera y saludable, y el fortalecimiento del vínculo entre las familias y el sistema público de salud”, destacaron durante el lanzamiento.

Esto, debido a que, Nutriendo tu Desarrollo "no solo proporciona alimentos, sino que busca generar un impacto positivo y sostenido en la calidad de vida de las infancias, fomentando prácticas alimentarias sanas desde los primeros años de vida. El programa es parte de una política integral que conjuga ciencia, salud pública y justicia social", detallaron quienes presentaron el plan.

