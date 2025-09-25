jueves 25 de septiembre 2025

San Juan comienza a producir 5.000 árboles: cómo es el proceso y cuáles son las especies elegidas

Con la llegada de la primavera, el Vivero de Especies Nativas inicia su etapa más intensa con el objetivo de reforestar y conservar la flora sanjuanina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Arranca la producción de árboles en el Vivero de Especies Nativas.

Con la intensión de producir 5.000 árboles, tras la llegada de la primavera comenzó el trabajo más intenso del año en el Vivero de Especies Nativas del Parque de la Biodiversidad sanjuanino. El espacio produce actualmente más de 20 especies, genera los ejemplares destinados a reforestación, arbolado urbano y conservación de la flora en toda la provincia.

El espacio, que depende de la Dirección de Ecología Urbana de la Secretaría de Ambiente, tiene el objetivo de producir los árboles fundamentales para fortalecer la restauración ecológica y la reforestación en distintos puntos de la provincia.

Actualmente, el vivero produce más de 20 especies de árboles y arbustos autóctonos, entre los que se destacan: algarrobo blanco y dulce jarilla, acacia visco, retamo, quebracho blanco, tala, brea, mistol, cina cina, lagaña de perro, tusca, chañar, espinillo y garabato.

image

“Estas especies cumplen un rol esencial en proyectos de arbolado urbano, recuperación de áreas degradadas y conservación de la biodiversidad provincial”, destacaron los especialistas a cargo.

El proceso productivo

La producción de plantas nativas en el vivero sigue un ciclo cuidadosamente planificado que garantiza ejemplares adaptados al ambiente local:

-Recolección de semillas: se colectan de plantas nodrizas del Parque y de distintos puntos de San Juan.

image

-Limpieza y selección: se eliminan semillas rotas o dañadas por insectos y se clasifican las viables.

-Escarificación e hidratación: se rompe la cubierta rígida para facilitar la absorción de agua y favorecer la germinación.

-Germinación: las semillas se siembran y se cuidan hasta su germinación, en un proceso que varía según la especie.

-Desarrollo del plantín: las plantas crecen en vivero hasta alcanzar un tamaño apto para su traslado al área de rusticadero, donde se fortalecen antes de ser trasplantados a su lugar definitivo.

image

-Producción estacional

Durante la primavera 2025 se espera una producción aproximada de 5.000 ejemplares forestales. “Cabe destacar que el vivero concentra su producción en dos momentos clave del año: otoño y primavera, mientras que en verano se realiza el mantenimiento de ejemplares y en invierno las tareas de limpieza y acondicionamiento de semillas”, recordaron desde el vivero.

image

Además de la producción de árboles, educación y conciencia ambiental

Además de su función en la provisión de ejemplares forestales, el vivero cumple una misión educativa y de sensibilización. A través de visitas guiadas, escuelas y público en general pueden conocer de cerca el proceso de producción de especies nativas y aprender sobre su importancia en el equilibrio ecológico y en la reducción del consumo de agua en el arbolado urbano.

