Bajo las estrellas y con música del terruño, cómo será el stand de San Juan en la Feria Internacional del Turismo

San Juan saca todo su potencial y sus estrellas para promocionarse en la Feria Internacional del Turismo, que se desarrollará en Buenos Aires.

San Juan pondrá una vez más sus virtudes en la vidriera para impulsarse a nivel internacional como destino turístico y cultural. Será durante cuatro jornadas, el predio de La Rural en Buenos Aires, donde se desarrollará una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo. Esta vez, la provincia pondrá toda la carne al asador mostrando sus estrellas, la música del terruño y su capacidad energética.

El encuentro, considerado como el más importante en Latinoamérica y uno de los cinco más relevantes del mundo, se desarrollará entre los próximos 27 y 30 de septiembre. San Juan participará con un stand financiado por el Consejo Federal de Turismo y el concepto del espacio que mostrará a la provincia será “San Juan: cielo, tierra y energía”.

Ante públicos diversos como autoridades nacionales e internacionales, profesionales del trade turístico, prensa especializada y familias que asisten al evento, la provincia ofrecerá una experiencia inmersiva y atractiva para los visitantes.

En este marco, el turismo astronómico, una de las actividades que creció notablemente en la provincia, será el concepto central y diseño del stand con grafismos inspirados en paisajes celestes y montañosos con foco en cielos nocturnos y estrellados.

image

Cada visitante podrá sumarse al recorrido que invitará a descubrir la provincia. De esta manera, será un espacio con experiencias significativas: contenidos inmersivos, dinámicas interactivas y un marco de accesibilidad y seguridad.

En el stand también estarán mostrando la oferta turística y cultural local agencias. Municipios, prestadores, cámaras de turismo, observatorios astronómicos, EPSE, Ministerio de Minería, Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, productores locales, Paraje Difunta Correa y Parque Provincial Ischigualasto. La comitiva sanjuanina brindará información turística que incluirá actividades, excursiones y servicios a través de material informativo y atención personalizada para incentivar la futura visita a San Juan.

Los artistas locales se sumarán a esta vidriera ya que habrá un escenario musical en la planta alta del stand destinado a shows en vivo que transmitirán la riqueza cultural de la provincia.

Cabe destacar que, además, habrá rondas de negocios donde los grandes acuerdos toman forma. Organizadas por la FIT, estas reuniones estratégicas conectan a compradores internacionales con prestadores de servicios locales, facilitando acuerdos que fortalecen la comercialización turística receptiva de Argentina.

San Juan será parte de esta instancia, donde más de 50 compradores de distintas partes del mundo participan en encuentros pre agendados, promoviendo la expansión de mercados y el desarrollo de nuevos negocios.

Días y horarios para visitar la FIT

El stand de San Juan en la Feria Internacional de Turismo será el Nº 1340 y estará ubicado en el Pabellón Azul, esquina de Avenida J y Calle 11.

El sábado 27 y domingo 28 de septiembre, el evento estará abierto de 14 a 21 para el público general y profesionales, mientras que el lunes 29 y martes 30, será exclusivo para profesionales del sector turístico y funcionará de 10 a 19.