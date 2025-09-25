jueves 25 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Promoción

Bajo las estrellas y con música del terruño, cómo será el stand de San Juan en la Feria Internacional del Turismo

Del 27 al 30 de septiembre, la provincia tendrá un stand en la expo más importante del sector en Latinoamérica, para posicionarse como destino turístico y cultural.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan saca todo su potencial y sus estrellas para promocionarse en la Feria Internacional del Turismo, que se desarrollará en Buenos Aires.

San Juan saca todo su potencial y sus estrellas para promocionarse en la Feria Internacional del Turismo, que se desarrollará en Buenos Aires.

San Juan pondrá una vez más sus virtudes en la vidriera para impulsarse a nivel internacional como destino turístico y cultural. Será durante cuatro jornadas, el predio de La Rural en Buenos Aires, donde se desarrollará una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo. Esta vez, la provincia pondrá toda la carne al asador mostrando sus estrellas, la música del terruño y su capacidad energética.

Lee además
Un productor sanjuanino de Médano de Oro, en Rawson, compartió un video sobre el proceso de cosecha y venta del espárrago que se hizo viral.
Video

De la tierra a tu mesa, un productor sanjuanino mostró el proceso del espárrago
homenajearan al chango huaqueno con una misa a un mes de su fallecimiento
Recordando a un grande

Homenajearán al Chango Huaqueño con una misa a un mes de su fallecimiento

El encuentro, considerado como el más importante en Latinoamérica y uno de los cinco más relevantes del mundo, se desarrollará entre los próximos 27 y 30 de septiembre. San Juan participará con un stand financiado por el Consejo Federal de Turismo y el concepto del espacio que mostrará a la provincia será “San Juan: cielo, tierra y energía”.

Ante públicos diversos como autoridades nacionales e internacionales, profesionales del trade turístico, prensa especializada y familias que asisten al evento, la provincia ofrecerá una experiencia inmersiva y atractiva para los visitantes.

En este marco, el turismo astronómico, una de las actividades que creció notablemente en la provincia, será el concepto central y diseño del stand con grafismos inspirados en paisajes celestes y montañosos con foco en cielos nocturnos y estrellados.

image

Cada visitante podrá sumarse al recorrido que invitará a descubrir la provincia. De esta manera, será un espacio con experiencias significativas: contenidos inmersivos, dinámicas interactivas y un marco de accesibilidad y seguridad.

En el stand también estarán mostrando la oferta turística y cultural local agencias. Municipios, prestadores, cámaras de turismo, observatorios astronómicos, EPSE, Ministerio de Minería, Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, productores locales, Paraje Difunta Correa y Parque Provincial Ischigualasto. La comitiva sanjuanina brindará información turística que incluirá actividades, excursiones y servicios a través de material informativo y atención personalizada para incentivar la futura visita a San Juan.

Los artistas locales se sumarán a esta vidriera ya que habrá un escenario musical en la planta alta del stand destinado a shows en vivo que transmitirán la riqueza cultural de la provincia.

Cabe destacar que, además, habrá rondas de negocios donde los grandes acuerdos toman forma. Organizadas por la FIT, estas reuniones estratégicas conectan a compradores internacionales con prestadores de servicios locales, facilitando acuerdos que fortalecen la comercialización turística receptiva de Argentina.

San Juan será parte de esta instancia, donde más de 50 compradores de distintas partes del mundo participan en encuentros pre agendados, promoviendo la expansión de mercados y el desarrollo de nuevos negocios.

Días y horarios para visitar la FIT

El stand de San Juan en la Feria Internacional de Turismo será el Nº 1340 y estará ubicado en el Pabellón Azul, esquina de Avenida J y Calle 11.

El sábado 27 y domingo 28 de septiembre, el evento estará abierto de 14 a 21 para el público general y profesionales, mientras que el lunes 29 y martes 30, será exclusivo para profesionales del sector turístico y funcionará de 10 a 19.

Temas
Seguí leyendo

En claves, qué contiene y cómo se distribuirá el Nutripack, la nueva caja de alimentos para niños sajuaninos

San Juan comienza a producir 5.000 árboles: cómo es el proceso y cuáles son las especies elegidas

El día que San Juan registró su primer avistamiento OVNI: una luz entre los cerros, ceguera y un sereno inconsciente

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un "accidente doméstico" la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo

Qué es y cómo se consigue el Nutripack, la nueva ayuda alimentaria para niños sanjuaninos

Una postal atípica: con menos concurrencia de inscriptos, inició el sorteo de viviendas del IPV de San Juan

BAMV Fest llega a Cuyo: el festival de videoclips más grande de Latinoamérica desembarca en San Juan

En Iglesia vecinos reclamaron que hay jubilados a los que les llegaron boletas de luz de $1.000.000: qué pasó

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
es madre de tres, lleva 9 anos inscripta en el ipv y un accidente domestico la llevo a presenciar el sorteo de viviendas en vivo video
Historia

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un "accidente doméstico" la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo

Por Celeste Roco Navea

Las Más Leídas

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal
Video

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

La empleada del Registro Civil y los Navarro, los principales sospechosos.
Registro Civil de Pocito

Los nombres de los 8 nuevos imputados en el caso de los falsos DNI y la trama de las estafas por $120.000.000

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres
Polémica

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres

Te Puede Interesar

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar
Lo último

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?
Minería

Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta
Ciclismo

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito
Siniestro vial

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito