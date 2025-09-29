Arrancá bien arriba: tres alimentos clave para una mañana llena de energía

Sumar a tu desayuno alimentos adecuados le brinda al cuerpo la energía necesaria y sana para arrancar la jornada.

En el ajetreo diario, la elección de los alimentos para nuestro desayuno puede ser la diferencia entre un inicio de jornada lento y arrastrado, y uno lleno de vitalidad y concentración . Olvidate de los procesados y las bombas de azúcar que te dan un pico rápido para luego dejarte caer; la clave está en opciones que ofrecen energía sostenida.

Redes Chupetes para adultos: la tendencia que gana popularidad para combatir la ansiedad

Nuevo plan En claves, qué contiene y cómo se distribuirá el Nutripack, la nueva caja de alimentos para niños sajuaninos

Aquí desglosamos tres alimentos habituales que, incorporados a tu rutina matutina, te ayudarán a encender el motor y mantenerlo funcionando eficientemente hasta el mediodía.

1. Avena (el carburante de liberación lenta)

La avena es una superestrella del desayuno, especialmente en su formato de copos o entera. Su secreto reside en su alto contenido de carbohidratos complejos y fibra soluble, principalmente beta-glucano.

¿Por qué funciona? Los carbohidratos complejos son digeridos lentamente por el cuerpo. Esto significa que el azúcar se libera gradualmente en el torrente sanguíneo, proporcionando un flujo constante y sostenido de energía sin los picos y caídas bruscas que provocan los azúcares simples.

Valor añadido: La fibra te ayuda a sentirte saciado por más tiempo, controlando el apetito matutino, y es beneficiosa para la salud digestiva.

Tip para potenciar: Prepárala con agua o leche y añadile un puñado de nueces o semillas para sumar proteínas y grasas saludables.

2. Huevos (la proteína mañanera por excelencia)

Ya sean revueltos, cocidos o en tortilla, los huevos son una fuente casi perfecta de proteína de alta calidad. Un desayuno rico en proteínas es fundamental para la energía y la saciedad.

¿Por qué funciona? Las proteínas tardan más en digerirse que los carbohidratos, lo que ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre y a prevenir los antojos a media mañana. Además, son la base para construir y reparar tejidos.

Valor añadido: Los huevos son ricos en colina , un nutriente esencial para la función cerebral y la memoria , dándote ese impulso mental que necesitaás para enfrentar tus tareas.

Tip para potenciar: Combínalos con vegetales (como espinacas o pimientos) para añadir fibra y vitaminas esenciales al plato.

3. Frutos Rojos (el antídoto contra la fatiga mental)

Arándanos, frutillas o frambuesas no solo son deliciosas, sino que están repletas de antioxidantes y vitaminas.