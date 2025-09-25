jueves 25 de septiembre 2025

En la noche o en la mañana: cuándo es mejor bañarse según la ciencia

Mañana o noche, el baño diario se adapta a cada rutina. Descubrí los beneficios de cada momento y elegí el que mejor encaje con tu estilo de vida.

Por María Morá
La clásica pregunta sobre si conviene bañarse al comenzar el día o antes de dormir vuelve a generar debate. Mientras que algunos defienden la ducha matutina por su efecto energizante, otros prefieren la nocturna por motivos de higiene y descanso. La realidad es que ambas opciones tienen beneficios y la elección dependerá de la rutina y las necesidades de cada persona.

Cuando es mejor bañarse, en la mañana o en la noche

Beneficios de bañarse a la mañana

  • Ayuda a despejar la mente y comenzar el día con mayor energía.

  • Favorece la circulación sanguínea y mejora el estado de alerta.

  • Es ideal para quienes realizan actividad física al levantarse o necesitan un estímulo extra para arrancar.

Beneficios de la ducha a la noche

  • Permite eliminar la suciedad, sudor y bacterias acumuladas durante el día.

  • Contribuye a mantener la ropa de cama más limpia y prevenir problemas de piel o alergias.

  • Diversos estudios señalan que una ducha caliente 1 o 2 horas antes de dormir favorece el descanso, ya que eleva la temperatura corporal y luego genera un descenso que actúa como señal natural para conciliar el sueño.

Aspectos clave de la higiene diaria

  • La piel acumula grasa, sudor y microorganismos durante todo el día.

  • Durante la noche también se suda: en promedio, hasta medio litro.

  • Es fundamental lavar las sábanas con frecuencia para evitar reacciones cutáneas y alergias.

¿Mañana o noche? La mejor opción para vos

No existe un único momento correcto. Lo importante es mantener una higiene constante, cuidar la piel y acompañar con el lavado regular de la ropa de cama. La decisión final dependerá de tu rutina: si necesitás energía para arrancar, la ducha matutina es ideal; si priorizás la relajación y la higiene antes de descansar, el baño nocturno es la mejor alternativa.

En conclusión, tanto la ducha de la mañana como la de la noche tienen ventajas. Lo fundamental es elegir la opción que mejor se adapte a tu estilo de vida y mantener la constancia en los hábitos de cuidado personal.

