lunes 29 de septiembre 2025

Tips saludables

El superalimento con más calcio que la leche, múltiples beneficios para la salud y es apto para veganos

Este superalimento, conocido como “árbol de la vida”, aporta más calcio que la leche. Descubrí sus beneficios, cómo consumirla y por qué es tendencia en la alimentación saludable.

Por María Morá
image

Durante décadas, la leche y el queso fueron considerados las principales fuentes de calcio en la dieta. Sin embargo, no todas las personas pueden consumir lácteos: la intolerancia a la lactosa es cada vez más común y obliga a miles de personas a buscar alternativas. A esto se suman estudios que señalan que la leche de vaca puede tener efectos inflamatorios en el organismo, lo que impulsó la búsqueda de opciones más naturales y saludables.

chupetes para adultos para la ansiedad
Redes

Chupetes para adultos: la tendencia que gana popularidad para combatir la ansiedad
Sumar a tu desayuno alimentos adecuados le brinda al cuerpo la energía necesaria y sana para arrancar la jornada.
Aliados del desayuno

Arrancá bien arriba: tres alimentos clave para una mañana llena de energía

En este contexto, la moringa aparece como un superalimento que aporta más calcio que la leche y múltiples beneficios extra para la salud.

image
Moringa oleifera

Moringa oleifera

Qué es la moringa y por qué se la llama “árbol de la vida”

La Moringa oleifera es una planta originaria de la India, utilizada desde hace siglos en la medicina Ayurveda. También conocida como “árbol milagroso” o “árbol de la vida”, era considerada un tesoro en el Antiguo Egipto, donde incluso se enterraba junto a los faraones.

Hoy, la ciencia respalda muchas de sus propiedades: sus hojas concentran una enorme cantidad de vitaminas, minerales y proteínas completas, algo poco frecuente en el mundo vegetal.

Moringa: más calcio que la leche

Uno de los datos más destacados es su alto contenido de calcio.

  • Un vaso de leche aporta unos 120 mg de calcio.

  • Una porción de hojas secas de moringa puede superar ampliamente esa cantidad.

Esto convierte a la moringa en una opción ideal para veganos, vegetarianos y personas que quieren mantener huesos fuertes sin recurrir a productos de origen animal.

Propiedades y nutrientes de la moringa

Además del calcio, la moringa se destaca por su perfil nutricional:

  • Contiene 15 de los 20 minerales esenciales, como hierro y magnesio.

  • Aporta 7 de las 13 vitaminas más importantes, entre ellas A, C y E.

  • Es rica en proteínas completas (25% de su contenido), con los 9 aminoácidos esenciales.

  • Tiene digestibilidad del 100%, según la OMS, superando a muchas proteínas animales.

Cómo consumir moringa en la dieta diaria

Existen varias formas de incorporar moringa de manera práctica:

  • Infusiones con hojas secas.

  • Polvo de moringa en batidos, sopas, guisos o repostería.

  • Cápsulas o suplementos, una opción ideal para quienes buscan practicidad.

Gracias a su versatilidad, se adapta fácilmente a la cocina sin modificar demasiado los sabores.

Beneficios del calcio de la moringa según la edad

El calcio cumple un rol clave en distintas etapas de la vida:

  • Infancia y adolescencia: ayuda al desarrollo de huesos fuertes y previene deficiencias futuras.

  • Adultez y vejez: reduce el riesgo de osteoporosis y problemas articulares.

Por eso, la moringa es una excelente aliada para mantener la salud ósea a largo plazo.

Un superalimento en auge

Cada vez más personas en el mundo eligen dietas veganas, vegetarianas o flexitarianas, reduciendo el consumo de productos de origen animal. En este escenario, la moringa se posiciona como un superalimento capaz de cubrir nutrientes esenciales y prevenir deficiencias.

Lo que antes era un ingrediente relegado a la medicina tradicional de Asia y África, hoy empieza a ocupar un lugar en supermercados y tiendas especializadas de Europa y América. Todo indica que en los próximos años será una de las grandes protagonistas de la alimentación saludable.

Temas
