Qué es la matcha y cuáles son sus beneficios para la salud: todo sobre el superalimento que conquista el mundo

La matcha es un tipo de té verde en polvo originario de Japón. A diferencia del té verde tradicional, en el que se infusionan las hojas, en la matcha se consume la hoja entera molida finamente. Esto hace que sus nutrientes y beneficios se aprovechen al máximo. Su color verde intenso y su sabor ligeramente amargo la convirtieron en un ingrediente estrella en la cocina saludable y en la coctelería moderna.

Su alta concentración de clorofila contribuye a la depuración del organismo y a la salud del hígado.

Diversos estudios sugieren que el consumo de matcha puede ayudar a acelerar el metabolismo y favorecer la oxidación de grasas.

Su combinación de cafeína y L-teanina mejora el estado de alerta, la memoria y la capacidad de concentración, al mismo tiempo que genera una sensación de relajación.

La matcha es fuente de catequinas, un tipo de antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres y contribuyen a la salud celular.

Contiene cafeína, pero en menor medida que el café, lo que brinda un estímulo más suave y prolongado sin generar picos de ansiedad o nerviosismo.

Cómo consumir matcha

La manera más tradicional es preparar un té caliente batiendo el polvo con agua, pero también se puede incorporar en licuados, lattes, postres, helados y recetas de repostería. Actualmente, es una de las bebidas más populares en cafeterías de todo el mundo.

image El te de matcha es muy bueno para la salud

La matcha es mucho más que una moda: es un superalimento con siglos de historia en la cultura japonesa que hoy se disfruta en todo el planeta por sus múltiples beneficios para la salud.