Qué es la matcha y cuáles son sus beneficios para la salud: todo sobre el superalimento que conquista el mundo

La matcha es un tipo de té verde en polvo originario de Japón. A diferencia del té verde tradicional, en el que se infusionan las hojas, en la matcha se consume la hoja entera molida finamente. Esto hace que sus nutrientes y beneficios se aprovechen al máximo. Su color verde intenso y su sabor ligeramente amargo la convirtieron en un ingrediente estrella en la cocina saludable y en la coctelería moderna.
Cómo consumir matcha
La manera más tradicional es preparar un té caliente batiendo el polvo con agua, pero también se puede incorporar en licuados, lattes, postres, helados y recetas de repostería. Actualmente, es una de las bebidas más populares en cafeterías de todo el mundo.
El te de matcha es muy bueno para la salud
La matcha es mucho más que una moda: es un superalimento con siglos de historia en la cultura japonesa que hoy se disfruta en todo el planeta por sus múltiples beneficios para la salud.