lunes 22 de septiembre 2025

Qué es la matcha y cuáles son sus beneficios para la salud: todo sobre el superalimento que conquista el mundo

Descubrí qué es la matcha, cómo se consume y por qué sumar este té verde japonés a tu rutina diaria.

Por María Morá
La matcha y sus beneficios para la salud

La matcha es un tipo de té verde en polvo originario de Japón. A diferencia del té verde tradicional, en el que se infusionan las hojas, en la matcha se consume la hoja entera molida finamente. Esto hace que sus nutrientes y beneficios se aprovechen al máximo. Su color verde intenso y su sabor ligeramente amargo la convirtieron en un ingrediente estrella en la cocina saludable y en la coctelería moderna.

Principales beneficios de la matcha

  • Aporta energía de forma natural

    Contiene cafeína, pero en menor medida que el café, lo que brinda un estímulo más suave y prolongado sin generar picos de ansiedad o nerviosismo.

  • Rica en antioxidantes

    La matcha es fuente de catequinas, un tipo de antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres y contribuyen a la salud celular.

  • Favorece la concentración y la calma

    Su combinación de cafeína y L-teanina mejora el estado de alerta, la memoria y la capacidad de concentración, al mismo tiempo que genera una sensación de relajación.

  • Apoya el metabolismo y la quema de calorías

    Diversos estudios sugieren que el consumo de matcha puede ayudar a acelerar el metabolismo y favorecer la oxidación de grasas.

  • Desintoxicante natural

    Su alta concentración de clorofila contribuye a la depuración del organismo y a la salud del hígado.

Cómo consumir matcha

La manera más tradicional es preparar un té caliente batiendo el polvo con agua, pero también se puede incorporar en licuados, lattes, postres, helados y recetas de repostería. Actualmente, es una de las bebidas más populares en cafeterías de todo el mundo.

image
El te de matcha es muy bueno para la salud

La matcha es mucho más que una moda: es un superalimento con siglos de historia en la cultura japonesa que hoy se disfruta en todo el planeta por sus múltiples beneficios para la salud.

