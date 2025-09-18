¿Sos team invierno? Conocé el top 3 de cosas para lidiar con el calor

¡Gran noticia para los team invierno ! El verano trae consigo días de intenso calor que muchas veces se vuelven difíciles de soportar. Para quienes prefieren las temperaturas frías, mantenerse frescos puede convertirse en todo un desafío. A continuación, te presentamos el top 3 de cosas para lidiar con el calor de la primavera y disfrutar de la temporada sin complicaciones.

Mantenerse hidratado es clave para soportar el calor. Los especialistas recomiendan beber al menos dos litros de agua por día y complementar con infusiones frías o jugos naturales. Evitar bebidas muy azucaradas o alcohólicas ayuda a regular la temperatura corporal y prevenir golpes de calor.

2. Ropa liviana y colores claros

La elección de la vestimenta puede marcar la diferencia. Optar por ropa liviana, de algodón o lino, y colores claros permite que la piel respire y refleje la luz del sol, reduciendo la sensación térmica. Además, usar sombreros y gafas de sol protege del impacto directo de los rayos solares.

3. Espacios frescos y ventilación

Aprovechar espacios ventilados o con aire acondicionado es fundamental. También se recomienda mantener ventanas abiertas durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, y usar ventiladores o cortinas que bloqueen el calor durante las horas de mayor exposición.