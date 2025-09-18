jueves 18 de septiembre 2025

¿Sos team invierno? Conocé el top 3 de cosas para lidiar con el calor

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, cada vez más personas buscan estrategias para mantenerse frescas. Desde hábitos cotidianos hasta productos esenciales, te contamos las mejores opciones para enfrentar el calor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
team invierno primavera

¡Gran noticia para los team invierno! El verano trae consigo días de intenso calor que muchas veces se vuelven difíciles de soportar. Para quienes prefieren las temperaturas frías, mantenerse frescos puede convertirse en todo un desafío. A continuación, te presentamos el top 3 de cosas para lidiar con el calor de la primavera y disfrutar de la temporada sin complicaciones.

1. Hidratación constante

Mantenerse hidratado es clave para soportar el calor. Los especialistas recomiendan beber al menos dos litros de agua por día y complementar con infusiones frías o jugos naturales. Evitar bebidas muy azucaradas o alcohólicas ayuda a regular la temperatura corporal y prevenir golpes de calor.

2. Ropa liviana y colores claros

La elección de la vestimenta puede marcar la diferencia. Optar por ropa liviana, de algodón o lino, y colores claros permite que la piel respire y refleje la luz del sol, reduciendo la sensación térmica. Además, usar sombreros y gafas de sol protege del impacto directo de los rayos solares.

3. Espacios frescos y ventilación

Aprovechar espacios ventilados o con aire acondicionado es fundamental. También se recomienda mantener ventanas abiertas durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, y usar ventiladores o cortinas que bloqueen el calor durante las horas de mayor exposición.

