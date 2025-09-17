Plantas que no deberías tener en tu casa si no quieres atraer las malas energías

El Feng Shui , la antigua filosofía china que busca equilibrar la energía de los espacios, sostiene que no todas las plantas son favorables para el bienestar. Más allá del debate sobre cactus o bambú, existen otras variedades que, según esta práctica, podrían obstaculizar la circulación de la vitalidad y generar un entorno negativo dentro de la casa.

Las hortensias sorprenden con sus flores grandes y coloridas, pero en Feng Shui se las asocia con sentimientos de aislamiento y distancia emocional. Tenerlas en interiores podría potenciar la sensación de falta de compañía.

Bonsái: símbolo de estancamiento

image

El bonsái es muy valorado por su estética y la dedicación que exige en su cuidado. Sin embargo, su crecimiento limitado representa, desde esta mirada, una energía de estancamiento que podría afectar tanto lo personal como lo laboral.

Hiedra: expansión descontrolada

image

La hiedra es una planta de rápido crecimiento capaz de cubrir muros y superficies. Aunque resulta decorativa, se interpreta como un reflejo de problemas que se propagan sin control. Por eso, lo ideal es dejarla en exteriores y lejos de las áreas principales del hogar.

Adelfa: la energía tóxica

image

Sus flores vistosas la hacen atractiva, pero la adelfa está vinculada a la toxicidad y se considera negativa en espacios de descanso o convivencia. El Feng Shui recomienda evitarla en dormitorios y salas comunes.

Clavel del aire: falta de raíces y estabilidad

image

El clavel del aire suele llamar la atención porque no necesita tierra para crecer, pero esa misma característica se asocia con la inestabilidad. Según el Feng Shui, su presencia podría simbolizar dificultades para sostener proyectos o vínculos a largo plazo.

En definitiva, elegir las plantas que acompañan la vida cotidiana no es un detalle menor. Mientras algunas especies promueven la armonía y la prosperidad, otras pueden bloquear el flujo de energía positiva. Observar cuáles ingresan a nuestro hogar puede marcar la diferencia en el equilibrio de cada espacio.