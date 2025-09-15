lunes 15 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo que no conocías

¿Comés arroz blanco?: mirá lo que te puede pasar

Aunque es un clásico de la cocina nacional y suele estar en casi todas los muebles de cocina, el arroz blanco tiene un lado no tan conocido. ¿Cuánto conviene comer por semana? ¿Qué tipo de arroz es mejor? Las claves para no pasarse con un alimento tan noble como peligroso cuando se abusa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Presente en la mayoría de las mesas argentinas, el arroz blanco aporta energía rápida y es fácil de digerir. Pero, ¿qué pasa si se come todos los días? Nutricionistas advierten sobre los riesgos del exceso y recomiendan variedades más saludables para cuidar la salud sin dejar el sabor de lado.

Lee además
los graves problemas que podes tener por dormir con el pelo mojado
Cuidados y belleza

Los graves problemas que podés tener por dormir con el pelo mojado
La llegada de la primavera siempre se presenta como una renovación de energías. Siguiendo ciertos consejos se puede potenciar su efecto positivo.
Cambio de chip

Cinco consejos para arrancar con la mejor energía la semana previa a la llegada de la primavera

En la cocina de muchas familias argentinas, el arroz blanco es un clásico que nunca falla. Rinde, es barato, fácil de preparar y combina con todo. Pero más allá de su practicidad, especialistas en nutrición alertan que su consumo diario y en grandes cantidades puede tener efectos poco amigables para la salud, sobre todo si no se equilibra con otros alimentos.

Un arroz blanco para la energía rápida, pero a qué costo

Uno de los principales beneficios del arroz blanco es su capacidad de brindar energía casi inmediata. Esto se debe a su alto contenido de hidratos de carbono de rápida absorción, ideal para quienes tienen una demanda calórica elevada, como deportistas o personas con trabajos físicos intensos. Además, al no contener gluten, es apto para celíacos o personas con sensibilidad a esa proteína.

También es muy fácil de digerir, lo que lo convierte en un aliado en dietas blandas, en cuadros de gastritis, diarreas o durante recuperaciones gastrointestinales. En estos casos, su bajo nivel de fibra y su suavidad son una ventaja.

El lado B: subidas de azúcar y sensación de hambre

El problema aparece cuando el arroz blanco se consume en exceso o como único acompañamiento del plato. Tiene un índice glucémico alto —por encima de 65—, lo que significa que eleva rápidamente los niveles de glucosa en sangre. Esto obliga al cuerpo a liberar más insulina, lo que puede provocar bajones de energía, hambre a las pocas horas o incluso temblores por hipoglucemia.

Especialistas como los de Harvard Health y Verywell Health coinciden en que este comportamiento metabólico puede ser perjudicial a largo plazo, sobre todo en personas con diabetes o que buscan controlar el peso.

¿Cuánto arroz se puede comer por semana?

No hay una fórmula mágica, pero las recomendaciones generales indican que consumir arroz entre 3 y 5 veces por semana está dentro de lo razonable para adultos sanos. Eso sí, siempre es mejor acompañarlo con vegetales, proteínas magras y grasas buenas. Para quienes buscan adelgazar o controlar el azúcar, lo ideal es limitarlo a 2 o 3 veces por semana, y preferir las variedades integrales.

El arroz integral, el verdadero ganador

Si se trata de cuidar la salud, el arroz integral gana por goleada. Al conservar el salvado y el germen, mantiene su fibra, vitaminas y minerales. Esto no solo mejora la digestión, sino que también ayuda a controlar el apetito y estabilizar los niveles de glucosa. El arroz rojo y el negro, aunque menos conocidos, también suman puntos por su alto contenido de antioxidantes.

¿Engorda el arroz?

Como todo alimento, depende de la porción y del contexto. El arroz aporta calorías, sí, pero no engorda por sí solo. El problema es cuando se sirve en cantidades excesivas, se combina con salsas muy calóricas o se consume como base de casi todas las comidas. El arroz integral, por su efecto saciante, puede incluso ayudar a controlar el peso.

Sano para el corazón y los músculos

El arroz integral también tiene beneficios cardíacos: su fibra y antioxidantes ayudan a mantener un buen perfil metabólico y reducir el riesgo cardiovascular. En cambio, el blanco es más útil en el contexto del entrenamiento, ya que repone rápido las reservas de glucógeno y favorece la recuperación muscular.

Aun así, incluso los deportistas deberían cuidar las combinaciones para evitar picos de glucosa que afecten el rendimiento. La clave está en acompañarlo con proteínas y verduras.

Temas
Seguí leyendo

Feng Shui: los 4 colores que atraen prosperidad en septiembre

Cómo afectan las alergias primaverales a tu estado de ánimo

Curioso y efectivo: mirá por qué deberías viajar siempre con una pelotita de tenis

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La llegada de la primavera siempre se presenta como una renovación de energías. Siguiendo ciertos consejos se puede potenciar su efecto positivo.
Cambio de chip

Cinco consejos para arrancar con la mejor energía la semana previa a la llegada de la primavera

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que lloverán en San Juan
Pronóstico

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que llovería en San Juan

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil
Artistas en escena

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad
Acusados por la Justicia

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile
Investigación

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile

Te Puede Interesar

Mandan a detener a una pareja que intentó estafar con un número de teléfono viejo de un Juzgado de Paz
En Tribunales

Mandan a detener a una pareja que intentó estafar con un número de teléfono viejo de un Juzgado de Paz

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar oficial continúa en aumento y provoca una nueva intervención del Banco Central.
En ascenso

El dólar blue alcanzó los $1.500 en San Juan, en un lunes con aumentos

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo
Conmoción

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo

Héctor Díaz, en la tarea de desarmar la antena y posteriormente la torre de La Red de Medios.
Cambio de casa

Se muda una reconocida radio sanjuanina y enfrenta el trabajo más delicado: bajar la antena

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo
Educación

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo