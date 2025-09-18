jueves 18 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Astrología

Horóscopo de Primavera 2025: qué le espera a cada signo del zodiaco

La nueva estación llega con energías renovadas. Conocé las predicciones del horóscopo de primavera 2025 para tu signo: amor, dinero y salud bajo la mirada de los astros.

Por Irene Toledo
Predicciones para cada signo en la primavera 2025.

Predicciones para cada signo en la primavera 2025.

Freepik

Con septiembre arranca la primavera en el hemisferio sur, una época asociada con renacer, movimiento y nuevas oportunidades. El horóscopo primavera 2025 señala un cambio de energía para todos los signos del zodiaco, que impacta en lo sentimental, lo económico y lo personal.

Lee además
Atención al horóscopo: lo que no debés hacer
Astrología

Horóscopo: lo que no debés hacer según tu signo para evitar problemas
¡toxicos nivel dios! cuales son los signos del horoscopo mas posesivos
Zodiaco

¡Tóxicos nivel Dios! Cuáles son los signos del horóscopo más posesivos

La estación de las flores suele traer entusiasmo y apertura, pero también invita a tomar decisiones importantes. A continuación, las predicciones signo por signo para aprovechar al máximo esta etapa.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Aries arranca la primavera con una carga de energía extra.

  • Amor: El deseo de nuevas experiencias es fuerte. Si estás soltero, puede aparecer un romance inesperado. En pareja, es momento de darle frescura a la relación.

  • Dinero: Proyectos laborales que estaban frenados encuentran luz verde. Buen momento para emprender con decisión.

  • Salud: La vitalidad es alta, pero la ansiedad puede jugarte en contra. Buscá equilibrio entre acción y descanso.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tauro encara una estación de reafirmación y búsqueda de estabilidad.

  • Amor: Es posible que definas compromisos importantes. Si estás soltero, aparece alguien con intenciones serias.

  • Dinero: Tus esfuerzos empiezan a dar frutos. Es buena época para invertir en proyectos seguros o mejorar tus ingresos.

  • Salud: Prestá atención a la alimentación y evitá la vida sedentaria. Caminar al aire libre puede ser clave.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La primavera despierta tu lado curioso y comunicativo.

  • Amor: Nuevos vínculos sociales y romances ligeros que aportan diversión. En pareja, será momento de conversar y aclarar dudas.

  • Dinero: Ideas innovadoras abren puertas en lo laboral. Aprovechá oportunidades relacionadas con la comunicación, la enseñanza o la tecnología.

  • Salud: El exceso de actividades puede agotarte. La clave será aprender a priorizar.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Para Cáncer, la primavera es un tiempo de introspección y hogar.

  • Amor: Tu necesidad de cercanía emocional crece. Buscás estabilidad, y si estás en pareja, es momento de fortalecer el vínculo.

  • Dinero: Tiempo de organizar cuentas y replantear gastos. Un ahorro inteligente puede darte tranquilidad.

  • Salud: Tu sensibilidad aumenta. Evitá ambientes tensos y dedicate a actividades que te den calma.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La estación te devuelve protagonismo y confianza.

  • Amor: Brillás con fuerza y atraés miradas. Si estás soltero, es un gran momento para conocer gente. En pareja, tu energía ayuda a reavivar la pasión.

  • Dinero: Nuevas posibilidades de liderazgo. Podés avanzar en un puesto o proyecto donde tu creatividad sea valorada.

  • Salud: Muy buena vitalidad. Canalizá tu energía en deportes y actividades físicas.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Una etapa para ordenar y planificar.

  • Amor: Relación más madura y seria. Si estás soltero, podés encontrar a alguien que comparta tu visión de futuro.

  • Dinero: Excelente momento para reorganizar trabajo y proyectos. Tu practicidad es la clave del éxito.

  • Salud: Escuchá las señales de tu cuerpo. No descuides chequeos o pequeños malestares.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La primavera es tu tiempo de esplendor.

  • Amor: Aparecen oportunidades de reconciliación o nuevos comienzos. Tu carisma atrae personas que pueden marcar la diferencia.

  • Dinero: El reconocimiento laboral está cerca. Avanzá con confianza en propuestas que te generen equilibrio.

  • Salud: Energía renovada. Momento ideal para practicar actividades de equilibrio como yoga o meditación.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Una estación intensa y transformadora.

  • Amor: Pasiones fuertes y decisiones profundas. La confianza será clave en tus vínculos.

  • Dinero: Llegan oportunidades inesperadas. Podés encarar cambios de trabajo o mejorar ingresos.

  • Salud: Tu energía puede ser excesiva. Cuidá el descanso y tus emociones.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu espíritu aventurero encuentra vuelo en primavera.

  • Amor: Posibilidades de romance durante viajes o actividades al aire libre. En pareja, ganas de ampliar horizontes juntos.

  • Dinero: Buen momento para estudios, capacitaciones o negocios internacionales.

  • Salud: Alta vitalidad. Ideal para practicar deportes o iniciar nuevos hobbies.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Tiempo de logros y consolidación.

  • Amor: Relaciones más serias. Definiciones que pueden marcar un antes y un después.

  • Dinero: Estabilidad económica, con posibilidad de ascensos o reconocimientos.

  • Salud: El trabajo puede cargarte demasiado. Buscá espacios de descanso.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Una primavera llena de innovación y sorpresas.

  • Amor: Vínculos distintos, fuera de lo convencional. En pareja, ganas de experimentar nuevas formas de conexión.

  • Dinero: Éxito en proyectos originales, sobre todo en lo tecnológico.

  • Salud: Prestá atención al sistema nervioso y asegurate de dormir lo suficiente.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La primavera activa tu sensibilidad y creatividad.

  • Amor: Momento ideal para romances soñadores. La empatía fortalece vínculos existentes.

  • Dinero: Tenés que ser más detallista para no perder oportunidades laborales.

  • Salud: Actividades acuáticas, meditación o terapia artística pueden ayudarte a equilibrarte.

Consejos generales para la primavera

  • Amor: La estación invita a la apertura y al renacer de vínculos.

  • Dinero: Tiempo de planificar a largo plazo, aprovechar oportunidades y darle vida a proyectos.

  • Salud: La energía de la primavera favorece el movimiento. Actividades al aire libre son las grandes aliadas.
Temas
Seguí leyendo

La paleta de la primavera: los colores ideales para cada uno de los signos del zodíaco

El secreto mejor guardado del zodíaco: qué armas de conquista tiene cada signo

¡Poné uno en tu vida!: estos tres signos iluminan cualquier lugar con su buena onda

¡El 2025 aún no baja la persiana!: estos tres signos tendrán una racha de buena suerte hasta fin de año

Preparate: cuáles son los próximos fenómenos astronómicos de septiembre y cómo te afectarán

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La primavera suele dejar en evidencia los gustos preferidos de cada uno de los signos.
Lo dicen los astros

La paleta de la primavera: los colores ideales para cada uno de los signos del zodíaco

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

Los dos presuntos estafadores, Ariel Aragón y Brenda Guerrero.
Estafa informática

Fue a un viaje de compras a Chile, en el mismo micro le robaron el celular y le sacaron $6.000.000 de su cuenta

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas
Hay un detenido

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Exclusivo

Atraparon al "Estafador de ancianos", el sanjuanino que buscaba a sus víctimas en las puertas de un banco

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero video
Investigación

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave
En Tribunales

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave

Te Puede Interesar

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído. 
Lo último

Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El oro volvió a tener un aumento y rompió el récord de casi cinco décadas. 
Récord inédito

El precio del oro subió como nunca antes en medio siglo y tiene un efecto directo en San Juan

Para la gente de ACODEPAS las paredes de la esquina 9 de Julio y España pueden incorporarse al proyecto de la EPET 4 en construcción.
Resguardo

Patrimonio histórico de San Juan: piden conservar la legendaria fachada de una famosa esquina céntrica

El próximo domingo 21 de septiembre, jornada en la que se celebran el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, será el más fresco de la semana.
Qué pasará

El tiempo traerá una sorpresa para el Día del Estudiante en San Juan

En la Legislatura sanjuanina designaron a la nueva jueza de Familia
Confirmado

En la Legislatura sanjuanina designaron a la nueva jueza de Familia