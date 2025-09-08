lunes 8 de septiembre 2025

Astrología

Horóscopo: lo que no debés hacer según tu signo para evitar problemas

En el horóscopo de hoy te traemos una guía para descubrir los errores que cada signo del zodiaco debe evitar para tener una semana más tranquila y positiva.

Por María Morá
Atención al horóscopo: lo que no debés hacer

image
Horóscopo: ésto es lo que no debés hacer según tu signo para evitar problemas

Desde la impulsividad de Aries hasta la sensibilidad de Cáncer, identificar lo que no deberías hacer según tu signo puede ayudarte a evitar conflictos, estrés innecesario y malos entendidos, y a encarar la semana con más equilibrio y claridad. Este horóscopo práctico te ofrece una guía para reconocer esas actitudes y aprender a manejarlas de forma positiva.

Lo que no debés hacer esta semana, según tu signo

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

No deberías actuar de manera impulsiva ni tomar decisiones sin pensar. Tu energía y entusiasmo son grandes aliados, pero los impulsos pueden generar conflictos en el trabajo y en lo personal.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Evita caer en la terquedad excesiva. Ser paciente y flexible es clave esta semana, especialmente en situaciones que requieren negociación o comprensión.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

No te disperses ni intentes abarcar demasiado. Tu mente curiosa puede hacerte empezar varios proyectos a la vez, pero terminar pocos y sentir frustración.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

No te dejes llevar por la sensibilidad extrema. Evita reaccionar emocionalmente a críticas o comentarios; respira y analiza antes de responder.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

No busques protagonismo a toda costa. Ser líder es positivo, pero esta semana es importante escuchar y colaborar sin necesidad de estar siempre en el centro de atención.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Evita la autocrítica exagerada y el perfeccionismo. No todo tiene que salir impecable; aprende a delegar y confiar en los demás.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

No postergues decisiones importantes por miedo al conflicto. Equilibrio no significa evitar enfrentamientos necesarios; actúa con firmeza cuando haga falta.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Evita los celos y la desconfianza excesiva. Esta semana, es clave confiar en los demás y controlar la intensidad de tus emociones.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

No te comprometas con planes que no puedes cumplir. Tu entusiasmo es contagioso, pero promete solo lo que realmente podés concretar.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Evita ser demasiado rígido con tu rutina. La flexibilidad y apertura a nuevas ideas te permitirán avanzar más rápido y mejorar tus relaciones.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

No ignores tus emociones ni tus vínculos cercanos. Tu independencia es valiosa, pero no descuides a quienes te apoyan y te rodean.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Evita la evasión o la fantasía excesiva. Mantener los pies en la tierra es fundamental para no frustrarte ni posponer decisiones importantes.

