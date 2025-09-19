Rutinas de ejercicios para hacer en 15 minutos: rápidas, efectivas y sin excusas

No siempre es fácil encontrar tiempo para entrenar, pero hacer ejercicio no tiene que significar pasar horas en el gimnasio. Con solo 15 minutos al día podés activar tu cuerpo, ganar energía y mejorar tu salud. Estas rutinas rápidas son ideales para hacer en casa, sin equipos y adaptadas a cualquier nivel físico.
Repetir el circuito 3 veces. Ideal para activar el metabolismo en poco tiempo.
2. Estiramientos dinámicos y fuerza ligera
Perfecta para quienes buscan combinar movilidad con tonificación.
3. Cardio express sin salir de casa
No busqués más excusas, ahora podés entrenar en casa
-
1 minuto corriendo en el lugar
-
30 segundos de rodillas al pecho
-
30 segundos de jumping jacks
-
30 segundos de salto de cuerda imaginaria
-
1 minuto de descanso
Repetir 3 rondas para un entrenamiento cardiovascular intenso.
4. Rutina full body de 15 minutos
Repetir 2 veces para un entrenamiento completo de todo el cuerpo.
5. Yoga rápido para energía
-
1 minuto en postura de perro boca abajo
-
1 minuto de guerrero I (cada lado)
-
1 minuto de puente
-
1 minuto de torsión sentado
-
1 minuto de respiración profunda
Ayuda a estirar, relajar y ganar energía en pocos minutos.