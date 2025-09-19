viernes 19 de septiembre 2025

Ganando salud

Rutinas de ejercicios para hacer en 15 minutos: rápidas, efectivas y sin excusas

Si no tenés tiempo para entrenar, estas rutinas express de 15 minutos son ideales. No necesitás equipo, podés hacerlas en casa y te ayudan a quemar calorías.

Por María Morá
Ejercicios para hacer en casa

Ejercicios para hacer en casa

5 rutinas para hacer en casa

1. Rutina HIIT para quemar calorías

  • 30 segundos de saltos de tijera

  • 30 segundos de sentadillas

  • 30 segundos de burpees

  • 30 segundos de mountain climbers

  • 1 minuto de descanso

Repetir el circuito 3 veces. Ideal para activar el metabolismo en poco tiempo.

2. Estiramientos dinámicos y fuerza ligera

  • 10 zancadas alternadas (lunges)

  • 15 push-ups (flexiones)

  • 20 segundos de plancha

  • 15 sentadillas

  • Estiramiento de brazos y piernas al final

Perfecta para quienes buscan combinar movilidad con tonificación.

3. Cardio express sin salir de casa

image
No busqués más excusas, ahora podés entrenar en casa

  • 1 minuto corriendo en el lugar

  • 30 segundos de rodillas al pecho

  • 30 segundos de jumping jacks

  • 30 segundos de salto de cuerda imaginaria

  • 1 minuto de descanso

Repetir 3 rondas para un entrenamiento cardiovascular intenso.

4. Rutina full body de 15 minutos

  • 10 burpees

  • 15 abdominales

  • 20 sentadillas

  • 20 segundos de plancha lateral (cada lado)

  • 15 fondos de tríceps (usando una silla)

Repetir 2 veces para un entrenamiento completo de todo el cuerpo.

5. Yoga rápido para energía

  • 1 minuto en postura de perro boca abajo

  • 1 minuto de guerrero I (cada lado)

  • 1 minuto de puente

  • 1 minuto de torsión sentado

  • 1 minuto de respiración profunda

Ayuda a estirar, relajar y ganar energía en pocos minutos.

