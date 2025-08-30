sábado 30 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Bienestar

Hábitos saludables diarios: 5 rutinas simples para mejorar tu calidad de vida

Cambios en la alimentación, descanso y actividad física pueden marcar la diferencia. Las claves para tener hábitos saludables diarios en pocos días.

Por Irene Toledo
Persona tomando agua como parte de hábitos saludables diarios

Persona tomando agua como parte de hábitos saludables diarios

Incorporar hábitos saludables diarios suele convertirse en un desafío para cualquiera de nosotros. El estrés diario, la velocidad de la vida y las preocupaciones nos llevan a descuidar nuestra salud. Pero tranquilos, en esta nota de Tiempo de San Juan te proponemos 5 hábitos fáciles de incorporar diariamente que pueden cambiar y mejorar tu calidad de vida:

Lee además
meriendas saludables y economicas, ideales para el regreso a clases
Opciones variadas

Meriendas saludables y económicas, ideales para el regreso a clases
tip saludable: el mineral que combate el cansancio, te ayuda a bajar de peso y reduce tu abdomen
¿Lo sabías)

Tip saludable: el mineral que combate el cansancio, te ayuda a bajar de peso y reduce tu abdomen

Dormir bien, el primer paso hacia el equilibrio

Uno de los pilares de la salud es el descanso. Los especialistas recomiendan entre 7 y 8 horas de sueño reparador. Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse ayuda a estabilizar el reloj biológico y mejora el rendimiento durante el día.

Hidratación constante

habitos-saludables-hidratacion
Persona tomando agua como parte de hábitos saludables diarios

Persona tomando agua como parte de hábitos saludables diarios

El cuerpo necesita agua para funcionar correctamente. Tomar al menos dos litros diarios mejora la digestión, la concentración y la piel. Una buena práctica es llevar siempre una botella de agua y evitar las bebidas azucaradas.

Rutinas simples para mejorar la calidad de vida

Realizar actividad física moderada al menos 30 minutos diarios, como caminar, trotar o andar en bicicleta, contribuye a fortalecer el sistema cardiovascular y liberar endorfinas, que mejoran el ánimo.

Alimentación equilibrada

Incorporar frutas, verduras y cereales integrales en la dieta es esencial. No se trata de dietas estrictas, sino de sumar alimentos frescos y reducir los ultraprocesados. Pequeños cambios en cada comida generan un gran impacto a largo plazo.

Bienestar emocional

El cuerpo y la mente están conectados. Técnicas como la meditación, el yoga o simplemente dedicar unos minutos al día a actividades placenteras ayudan a alcanzar un estado de bienestar en San Juan o en cualquier lugar donde vivas.

Adoptar hábitos saludables diarios no requiere grandes esfuerzos, sino constancia. Dormir bien, hidratarse, moverse y comer mejor son rutinas que mejoran la calidad de vida y permiten enfrentar el día con más energía y equilibrio.

Temas
Seguí leyendo

Receta fácil de lasagna casera: cómo hacerla paso a paso

Insólito robo en video: huía de la escena mostrando un arma y se metió un tiro en su parte íntima

Cuándo cobro ANSES: se confirmó el calendario de pagos, con tu DNI, de septiembre 2025

Técnicas de relajación para combatir el estrés: guía práctica

Santa Rosa amenaza con su furia: sábado gris, lluvias y viento azotarán San Juan

Un sanjuanino, presente en un encuentro de juventudes que transforman en Buenos Aires

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES

Cuándo cobro ANSES: se confirmó el calendario de pagos, con tu DNI, de septiembre 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa
Alerta meteorológica

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar
Video

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia
Mirá el video

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los roba ruedas y fue condenado a un año de prisión
Juicio abreviado

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los "roba ruedas" y fue condenado a un año de prisión

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: Venezolana, te llegó la hora
Violencia de género

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: "Venezolana, te llegó la hora"

Te Puede Interesar

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad
Peligroso

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad

Por Pablo Mendoza
Granizo en la Chimbera: mirá las fotos y videos
Fuerte temporal en San Juan

Granizo en la Chimbera: mirá las fotos y videos

En detalle, el avance de las obras que se desarrollan para renovar por completo el paraje Difunta Correa.
En imágenes

Con 7 obras iniciadas y 5 por arrancar, cómo avanzan las tareas de renovación en la Difunta Correa

El ritual de Santa Rosa: cortar el cabello para renacer
30 de agosto

El ritual de Santa Rosa: cortar el cabello para renacer

Diego Villala, el guardián de una receta que lleva 30 años siendo un secreto y se quedó con el premio mayor en el Festival Provincial del Churro
Emocionante historia

Diego Villala, el guardián de una receta que lleva 30 años siendo un secreto y se quedó con el premio mayor en el Festival Provincial del Churro