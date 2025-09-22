Cómo obtener un bronceado de forma natural sin exponerse al sol: trucos y alternativas seguras

Autobronceadores y cremas Los autobronceadores son productos tópicos que aportan un tono dorado inmediato. Se aplican de manera uniforme sobre la piel limpia e hidratada. Hoy existen fórmulas en crema, loción, spray o mousse, muchas con ingredientes naturales que cuidan la piel.

Bronceado con maquillaje o polvos Otra opción es usar polvos bronceadores o bases con efecto bronceado. Son ideales para un resultado temporal y permiten resaltar ciertas zonas del rostro y cuerpo sin riesgos.

Alimentación rica en betacarotenos Consumir alimentos como zanahoria, calabaza, batata y espinaca aporta betacarotenos, que ayudan a dar un tono más dorado a la piel de manera gradual y natural.

Bronceado con lámparas LED o cabinas de rayos UVA de bajo riesgo Algunos centros ofrecen métodos controlados de bronceado con luces especiales, evitando la exposición prolongada al sol. Siempre es importante consultar con especialistas para no dañar la piel.