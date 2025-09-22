lunes 22 de septiembre 2025

Belleza

Cómo obtener un bronceado de forma natural sin exponerse al sol: trucos y alternativas seguras

Conseguir un bronceado sin riesgos solares es posible. Descubrí métodos efectivos y saludables para broncearte de forma natural.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo obtener un bronceado saludable

Cómo obtener un bronceado saludable

Tomar sol de manera excesiva puede causar daño en la piel, envejecimiento prematuro y riesgo de cáncer de piel. Por eso, muchas personas buscan alternativas que permitan lograr un bronceado bonito y saludable sin necesidad de exponerse al sol.

La matcha y sus beneficios para la salud
Qué es la matcha y cuáles son sus beneficios para la salud: todo sobre el superalimento que conquista el mundo
Ejercicios para hacer en casa
Rutinas de ejercicios para hacer en 15 minutos: rápidas, efectivas y sin excusas
C&oacute;mo broncearse de manera saludable&nbsp;

Cómo broncearse de manera saludable

Alternativas para broncearse sin sol

  • Autobronceadores y cremas

    Los autobronceadores son productos tópicos que aportan un tono dorado inmediato. Se aplican de manera uniforme sobre la piel limpia e hidratada. Hoy existen fórmulas en crema, loción, spray o mousse, muchas con ingredientes naturales que cuidan la piel.

  • Bronceado con maquillaje o polvos

    Otra opción es usar polvos bronceadores o bases con efecto bronceado. Son ideales para un resultado temporal y permiten resaltar ciertas zonas del rostro y cuerpo sin riesgos.

  • Alimentación rica en betacarotenos

    Consumir alimentos como zanahoria, calabaza, batata y espinaca aporta betacarotenos, que ayudan a dar un tono más dorado a la piel de manera gradual y natural.

  • Bronceado con lámparas LED o cabinas de rayos UVA de bajo riesgo

    Algunos centros ofrecen métodos controlados de bronceado con luces especiales, evitando la exposición prolongada al sol. Siempre es importante consultar con especialistas para no dañar la piel.

  • Aceites naturales que potencian el color

    Aceites como aceite de coco, aceite de zanahoria o aceite de cacao ayudan a mantener la piel hidratada y pueden intensificar el color dorado que se logra con los otros métodos.

Consejos para un bronceado seguro

  • Exfoliar la piel antes de aplicar cualquier producto para un color uniforme.

  • Hidratar diariamente para prolongar el efecto del bronceado.

  • Evitar la exposición solar directa mientras se usan autobronceadores, para prevenir manchas.

  • Probar primero en zonas pequeñas para evitar reacciones alérgicas.

Lograr un bronceado natural sin sol es posible si se combinan productos adecuados, alimentación saludable y cuidados de la piel. Con estas alternativas, podés lucir un tono dorado de manera segura y sin riesgos.

