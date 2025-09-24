miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tendencias

Alfombra de secado: la alternativa que reemplaza al escurridor de platos y será tendencia en 2026

Este accesorio económico y funcional promete revolucionar las cocinas pequeñas. Práctico, fácil de guardar y con diseños modernos, ya se perfila como el reemplazo del clásico escurridor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
escurridor de platos

El tradicional escurridor de platos, que ocupa gran parte de la mesada y suele ser incómodo de guardar, comienza a quedar en el pasado. La novedad que gana popularidad es la alfombra absorbente para secar vajilla, un invento práctico que combina orden, estética y bajo costo, ideal para hogares con cocinas reducidas.

Lee además
Atención si usas microondas.
Atención

Cuidado en la cocina: estas son las cinco comidas que nunca se deben recalentar en el microondas
El yoga y el pilates son opciones válidas para mejorar la calidad de vida a través de ejercicios.
Cuidados de la salud

Yoga vs. Pilates: dos caminos hacia el bienestar, ¿cuál se adapta mejor a vos?

Su funcionamiento es sencillo: se coloca sobre la mesada y, encima, los platos recién lavados. Gracias a su tejido grueso y altamente absorbente, similar al de una toalla pero diseñado para la cocina, los utensilios se secan rápidamente mientras la superficie permanece libre de charcos. Una vez utilizada, la alfombra se pliega y se guarda en cualquier cajón, lo que permite aprovechar al máximo el espacio disponible.

image

Con medidas aproximadas de 30 x 45 cm, estas alfombras ofrecen lugar suficiente para platos, vasos y cubiertos. Además, su atractivo diseño suma un plus decorativo: se consiguen con estampados de hojas, abejas, cuadros o en colores lisos, adaptándose al estilo de cada cocina.

Entre sus principales ventajas se destacan la practicidad, el ahorro de espacio y el fácil mantenimiento, ya que se pueden lavar en el lavarropas junto con las toallas. También resultan económicas, lo que permite tener varias y alternarlas. Sin embargo, presentan algunas desventajas: al no contar con circulación de aire, en ocasiones es necesario girar los platos para que se sequen mejor, y si no se lavan o secan adecuadamente, pueden acumular humedad o moho.

image

La clave para prolongar su vida útil es simple: lavarlas con frecuencia, dejarlas secar por completo antes de guardarlas y seguir las recomendaciones del fabricante.

En definitiva, la alfombra para secar platos es una opción práctica y estética para quienes buscan mayor orden en la cocina. Barata, funcional y versátil, se perfila como la gran tendencia que en 2026 podría reemplazar definitivamente al escurridor tradicional.

Temas
Seguí leyendo

Feng Shui: los lugares donde nunca deberías poner la cama para evitar malas energías

Cómo obtener un bronceado de forma natural sin exponerse al sol: trucos y alternativas seguras

Qué es la matcha y cuáles son sus beneficios para la salud: todo sobre el superalimento que conquista el mundo

Rutinas de ejercicios para hacer en 15 minutos: rápidas, efectivas y sin excusas

¿Correr nos hace perder músculo?: qué dicen los expertos

La disciplina oriental que Harvard recomienda para mayores de 60

Estas son las ocho cosas que tus pies revelan sobre tu salud: algunas pueden alertarte de algo grave

¡A cruzar los dedos! Los tres tips para atraer la suerte

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Imagen ilustrativa
Ataque a un uniformado

Robaron en la casa de un policía sanjuanino y se llevaron su pistola y municiones

Te Puede Interesar

El capital en juego en la designación del Fiscal General: 615 empleados, designaciones y muñequeo electoral
Justicia

El capital en juego en la designación del Fiscal General: 615 empleados, designaciones y muñequeo electoral

Por Natalia Caballero
Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada
Complicado

Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada

BAMV Fest llega a Cuyo: el festival de videoclips más grande de Latinoamérica desembarca en San Juan
Evento

BAMV Fest llega a Cuyo: el festival de videoclips más grande de Latinoamérica desembarca en San Juan

El hecho delictivo ocurrió en este conocido colegio de Angaco.
Ladrones desalmados

Un ladrón se llevó $622.000 de la dirección de un colegio de Angaco sin ejercer violencia

La visita de Andino expuso otra vez la grieta peronista en Calingasta: el versus entre Castañeda y Carbajal
Interna

La visita de Andino expuso otra vez la grieta peronista en Calingasta: el versus entre Castañeda y Carbajal