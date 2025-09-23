martes 23 de septiembre 2025

Atención

Cuidado en la cocina: estas son las cinco comidas que nunca se deben recalentar en el microondas

Aunque el microondas es un aliado cotidiano en la cocina, hay ciertos alimentos que nunca deberían recalentarse en él. Algunos pueden volverse tóxicos, perder sus propiedades nutricionales o incluso representar un riesgo para la salud y la seguridad del hogar. Cuáles son y por qué conviene evitarlos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Atención si usas microondas.

Aunque el microondas es un electrodoméstico indispensable en la mayoría de los hogares argentinos, hay ciertos alimentos que no deberías calentar en él bajo ningún concepto. No solo pueden perder sus propiedades, sino que también podrían representar un riesgo para tu salud y la seguridad de tu casa.

En tiempos donde todo se hace rápido, el microondas es una solución práctica: descongela, calienta y hasta cocina platos en cuestión de minutos. Pero ojo, no todo va al microondas. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), hay comidas que pueden resultar peligrosas si no se toman los recaudos necesarios.

¿Qué alimentos no deberías meter en el microondas?

-Huevo con cáscara: recalentar un huevo duro con cáscara puede terminar en desastre. La acumulación de vapor en su interior puede hacer que explote. Si vas a calentarlo, sacale la cáscara o mejor, hervilo de nuevo.

-Verduras de hojas verdes: acelga, espinaca o kale pueden producir chispas si se calientan en seco. Además, en algunos casos, pueden liberar compuestos dañinos si ya fueron cocidas y se recalientan mal.

-Salsas de tomate: al ser espesas, las salsas tienden a calentarse de forma dispareja. Esto genera burbujas internas que explotan y ensucian todo el microondas. Además del enchastre, podés quemarte si no tenés cuidado al retirarlas.

-Uvas: pueden producir una chispa eléctrica e incluso generar una pequeña llamarada de plasma. No es un mito: varios experimentos lo comprobaron.

-Bolsas de semillas (como las térmicas): si no seguís al pie de la letra las instrucciones del fabricante, pueden recalentarse demasiado o prenderse fuego.

Carne cruda y otros cuidados a tener en cuenta:

Un estudio publicado en la American Journal of Epidemiology advierte que calentar carne semicruda en el microondas no es buena idea. Al no alcanzar temperaturas uniformes, pueden quedar bacterias activas que provocan enfermedades gastrointestinales. Lo ideal es cocinar la carne completamente en una sartén, horno o parrilla, y luego sí, si hace falta, darle un toque de calor en el microondas.

Consejos de seguridad para usar el microondas:

-Usá siempre recipientes aptos, preferentemente de vidrio o cerámica. Evitá los plásticos no aptos y nunca uses elementos metálicos.

-No sobrecalientes agua, ya que podría explotar al moverla o introducir una cuchara.

-Comprobá que el microondas cierre bien y no tenga fugas de radiación. Si alguna vez ves que funciona con la puerta entreabierta, dejá de usarlo inmediatamente.

