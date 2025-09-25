jueves 25 de septiembre 2025

¿Te animás?

Método 30-30-30: la rutina simple para bajar de peso sin dieta

El método 30-30-30 se convirtió en tendencia por su simpleza y resultados. Favorecer la quema de grasa y mejorar la salud sin dietas estrictas.

Por María Morá
Método 30-30-30: cómo bajar de peso en simples pasos

Método 30-30-30: cómo bajar de peso en simples pasos

Con la llegada de la primavera, muchas personas buscan estrategias efectivas para mejorar su alimentación y llegar al verano en mejor forma. Entre las tendencias más comentadas aparece el método 30-30-30, una técnica que combina nutrición y movimiento para favorecer la pérdida de grasa sin necesidad de dietas estrictas ni grandes sacrificios.

¿Qué es el método 30-30-30?

Este plan propone una rutina sencilla en tres pasos:

  • Desayunar dentro de los 30 minutos después de despertarse.

  • Consumir 30 gramos de proteína en ese desayuno.

  • Realizar 30 minutos de ejercicio cardiovascular ligero media hora después de comer.

La idea fue mencionada en el libro El cuerpo de 4 horas de Tim Ferris, pero tomó mayor popularidad gracias al biólogo Gary Brecka, quien la difundió como una estrategia para optimizar la salud, estimular el metabolismo y retrasar el envejecimiento.

image
C&oacute;mo bajar de peso en simples pasos

Cómo bajar de peso en simples pasos

Beneficios de la dieta 30-30-30

El enfoque no requiere contar calorías ni modificar las comidas del resto del día. Su clave está en la proteína matutina, que ayuda a mantener la saciedad por más tiempo, estabilizar los niveles de azúcar en sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina.

Al acompañar ese desayuno con actividad física suave —como caminar, andar en bicicleta, bailar o nadar— se logra movilizar la grasa acumulada en lugar del músculo magro. Además, se potencia la quema calórica y se fortalece la salud cardiovascular.

Un estudio publicado en 2021 respalda esta práctica: combinar más proteínas en la dieta con ejercicio aeróbico de baja intensidad se asocia con menor grasa corporal, reducción de colesterol e inflamación y mejor control de la glucosa.

Cómo aplicar el método 30-30-30 en tu día

  • Primera comida en los primeros 30 minutos: huevos revueltos con queso, yogur griego con frutos secos, quinoa con tofu o una opción proteica similar.

  • 30 gramos de proteína: cantidad clave para reactivar el metabolismo desde la mañana.

  • 30 minutos de cardio suave: mantener la frecuencia cardíaca en torno a los 130-135 latidos por minuto.

En resumen, el método 30-30-30 es una alternativa práctica y fácil de incorporar para quienes buscan quemar grasa, ganar energía y mejorar su salud sin recurrir a dietas extremas.

