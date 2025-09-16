martes 16 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salud

10 licuados detox para bajar de peso rápido y de forma natural

Si querés perder peso sin recurrir a dietas extremas, los licuados detox pueden ser tus aliados. Son fáciles de preparar y depuran el organismo.

Por María Morá
Licuados detox que ayudan a bajar de peso

Licuados detox que ayudan a bajar de peso

Los licuados detox son una alternativa natural y efectiva para quienes buscan bajar de peso y mejorar su bienestar. Gracias a la combinación de frutas, verduras y semillas, ayudan a eliminar toxinas, acelerar el metabolismo y aportar energía. En esta nota te compartimos 10 recetas fáciles de preparar que favorecen la quema de grasa de manera saludable.

Lee además
conoce las cinco recetas mas ricas y saludables para la primavera
Según la IA

Conocé las cinco recetas más ricas y saludables para la primavera
Ideas saludables para desayunar
Recetario

Desayunos saludables: recetas nutritivas para toda la semana

¿Por qué elegir licuados detox para adelgazar?

image
Licuados detox que ayudan a adelgazar&nbsp;

Licuados detox que ayudan a adelgazar

Los licuados detox combinan frutas, verduras y semillas que aportan vitaminas, minerales y fibra. Estos nutrientes ayudan a:

  • Eliminar toxinas del cuerpo.

  • Mejorar la digestión.

  • Reducir la hinchazón abdominal.

  • Acelerar el metabolismo y favorecer la quema de grasa.

Lo mejor es que se preparan en minutos y podés incorporarlos al desayuno, la merienda o como reemplazo de alguna comida ligera.

10 recetas de licuados detox para bajar de peso

1. Licuado verde clásico

Ingredientes: espinaca, pepino, apio, jugo de limón y manzana verde.

Ideal para depurar y combatir la retención de líquidos.

2. Licuado de piña y jengibre

Ingredientes: piña, jengibre rallado, agua fría y unas hojas de menta.

Favorece la digestión y acelera el metabolismo.

3. Licuado de limón y perejil

Ingredientes: jugo de 2 limones, perejil fresco, pepino y agua.

Desinflama y ayuda a reducir grasa abdominal.

4. Licuado de manzana verde y apio

Ingredientes: manzana verde, apio, pepino y un toque de jengibre.

Excelente para limpiar el hígado y aportar saciedad.

5. Licuado de zanahoria y naranja

Ingredientes: zanahoria, jugo de naranja natural y cúrcuma.

Rico en antioxidantes, aporta energía y fibra.

6. Licuado de remolacha y limón

Ingredientes: remolacha, jugo de limón, zanahoria y agua.

Potencia la circulación y favorece la depuración del organismo.

7. Licuado de pepino y piña

Ingredientes: pepino, piña y jugo de limón.

Refrescante y diurético, perfecto para el verano.

8. Licuado de frutilla y espinaca

Ingredientes: frutillas frescas, espinaca, jugo de naranja y chía.

Bajo en calorías y muy antioxidante.

9. Licuado de kiwi y manzana

Ingredientes: kiwi, manzana verde, pepino y agua de coco.

Fuente de vitamina C y fibra que ayuda a quemar grasa.

10. Licuado de té verde y limón

Ingredientes: té verde frío, jugo de limón y hojas de menta.

Estimula el metabolismo y es excelente para tomar en ayunas.

Consejos para aprovechar al máximo los licuados detox

  • Tomalos preferentemente en ayunas o entre comidas.

  • Usá frutas y verduras frescas y, si podés, orgánicas.

  • No agregues azúcar: si querés endulzar, usá stevia o un dátil.

  • Mantené una alimentación equilibrada y combiná con actividad física.

Los licuados detox no son milagrosos, pero incorporados en una rutina saludable pueden ayudarte a bajar de peso, ganar energía y sentirte más liviano.

Temas
Seguí leyendo

Torta de aceite: cómo preparar pan chato indio

Ensalada de legumbres: lista en 15 minutos

Budín de acelga: una receta fácil, rica y saludable para sumar a tu mesa

¿Fin a la clásica limonada?: la nueva receta que combina frutas tropicales y hierbas aromáticas

Estos son los alimentos que podés volver a congelar después de haberlos descongelado

Budín de naranja sin harina ni azúcar: receta fácil, esponjosa y saludable

Tomaticán sanjuanino: receta fácil y casera

Tarta de acelga fácil: masa casera y opción con tapa comprada

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

Una reconocida compañía internacional de gaseosas busca empleados en San Juan: cómo postularse
Oportunidad laboral

Una reconocida compañía internacional de gaseosas busca empleados en San Juan: cómo postularse

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo
Educación

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo
Conmoción

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

Te Puede Interesar

Presupuesto 2026: la orreguista Picón espera hechos y el peronista Allende habló de una tomada de pelo
Coletazos en San Juan

Presupuesto 2026: la orreguista Picón espera "hechos" y el peronista Allende habló de una "tomada de pelo"

Por Miriam Walter
Pese al anuncio de Javier Milei, la UNSJ recibirá durante el 2026 el mismo dinero que recibió este año
Presupuesto 2026

Pese al anuncio de Javier Milei, la UNSJ recibirá durante el 2026 el mismo dinero que recibió este año

Al frente el acusado N.P. y su abogada (que ya no lo es). Al fondo de la imagen el tribunal de juicio. Foto Archivo abril de 2023.
Judiciales

La Corte anuló parte del fallo contra el hombre que abusó de cuatro sobrinas y deberá hacerse nueva audiencia

Don Riverito, la historia en carne viva del CSD San Agustín video
Pasiones del Interior

Don Riverito, la historia en carne viva del CSD San Agustín

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión
Paren en Off

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión