lunes 29 de septiembre 2025

Chupetes para adultos: la tendencia que gana popularidad para combatir la ansiedad

El chupete para adultos se volvió tendencia en redes sociales como herramienta contra la ansiedad, pero expertos advierten sobre riesgos psicológicos y dentales.

Por María Morá
Lo que siempre se asoció a la infancia ahora aparece en la adultez. El chupete para adultos es una tendencia que crece en Asia, Estados Unidos y Europa, y que ya comienza a viralizarse en Latinoamérica.

Con diseños grandes, brillantes, en colores pasteles o personalizados, estos llamados adult pacifiers se muestran como aliados para reducir la ansiedad, dormir mejor, concentrarse o incluso dejar de fumar. Pero detrás de esta moda hay un debate que involucra a la salud mental, la psicología y la odontología.

Chupete para adultos: un fenómeno viral en redes sociales

Plataformas como Douyin, RedNote, TikTok e Instagram muestran a miles de usuarios usando chupetes en su vida cotidiana. Para muchos, funciona como un objeto reconfortante y un compañero de rutinas.

La viralización responde a la validación emocional que brindan las redes: ver a otros atravesando lo mismo genera identificación y normaliza prácticas que antes podían resultar vergonzosas. Marcas como Shein, Temu y Mercado Libre ya venden estos productos, con precios que oscilan entre $15.000 y $60.000.

¿Por qué los adultos usan chupete? Ansiedad, estrés y “regresión oral”

Según la psicóloga Florencia Alfie (M.N 47.873), este fenómeno puede entenderse como una forma de regresión oral: volver a conductas infantiles para encontrar calma en momentos de estrés.

  • Succionar libera endorfinas, hormonas que generan bienestar.

  • Puede servir como recurso momentáneo para aliviar tensiones.

El licenciado Miguel Espeche (M.N 10.199) agrega que usar la boca para liberar ansiedad no es nuevo: ocurre con el cigarrillo, el chicle o incluso ciertos alimentos. El chupete es solo una versión más de esa dinámica, pero con una fuerte carga simbólica infantil que puede generar rechazo social.

Beneficios que mencionan los usuarios

Más allá del debate, quienes usan chupetes para adultos destacan algunos efectos:

  • Relajación y mejor calidad de sueño.

  • Mayor concentración en actividades.

  • Control de impulsos compulsivos.

  • Reducción de ronquidos nocturnos.

Sin embargo, los especialistas insisten en que no debe ser la única herramienta para manejar la ansiedad.

Riesgos psicológicos y emocionales

El uso frecuente puede tener efectos secundarios en la vida social y emocional:

  • Juicios sociales y miradas de desaprobación.

  • Aislamiento o vergüenza al usarlo en público.

  • Posible ocultamiento de problemas emocionales más profundos.

Los expertos recomiendan acompañar esta práctica con terapia, meditación, actividad física y técnicas de mindfulness, estrategias que fortalecen la salud mental a largo plazo.

Riesgos dentales del chupete en adultos

El uso prolongado del chupete también puede afectar la salud bucal:

  • Alterar la mordida.

  • Generar malformaciones en el paladar.

  • Dañar la salud periodontal.

Estas consecuencias, frecuentes en niños que usan chupete más tiempo del recomendado, pueden agravarse en adultos, dado que la estructura dental ya está consolidada.

Una moda que refleja la ansiedad de la época

El auge de los chupetes para adultos no es solo una moda pasajera: revela una sociedad atravesada por la ansiedad y la búsqueda de alivio inmediato.

Mientras algunos lo ven como una curiosidad viral, otros consideran que es una señal de la necesidad de encontrar nuevas herramientas emocionales. Lo cierto es que este fenómeno pone sobre la mesa un debate: ¿cómo gestionamos el estrés y el malestar en la vida adulta?

