Mirá cuáles son los beneficios de dormir del lado izquierdo

Una de las recomendaciones más escuchadas en el mundo del descanso saludable es **dormir del lado izquierdo**. Esta postura no solo aliviaría tensiones musculares, sino que también facilitaría la correcta alineación del cuerpo. Todo eso se traduce, claro, en un descanso más profundo y reparador.

Los beneficios Mirá cuál es la bebida que es tradición y puede hacerle muy bien a tu salud

Según los expertos, dormir sobre el lado izquierdo del cuerpo ayuda a mejorar la circulación, facilita el funcionamiento del sistema digestivo y reduce la presión sobre la espalda. Además, favorece una distribución más equilibrada del peso corporal, lo que baja las chances de despertarse con molestias lumbares.

Para potenciar estos beneficios, se sugiere usar almohadas ergonómicas, que brinden buen soporte al cuello y la cabeza, y colocar otra almohada entre las piernas para reducir la tensión en la zona baja de la espalda.

Más allá de la postura: cuánto y cómo se duerme

La postura es importante, sí, pero no lo es todo. Los especialistas insisten en que lo ideal es dormir entre **siete y nueve horas seguidas por noche**, para que el cuerpo cumpla con sus ciclos naturales de regeneración. Durante ese tiempo, el organismo no solo repara tejidos y fortalece el sistema inmune, sino que también equilibra aspectos emocionales y cognitivos.

Hábitos que ayudan (y mucho)

Dormir bien también tiene que ver con crear un entorno adecuado: un ambiente tranquilo, con buena ventilación y sin demasiados estímulos. Además, es clave evitar bebidas con cafeína o estimulantes antes de acostarse y tratar de irse a dormir siempre a la misma hora.

Un buen colchón también hace la diferencia: tiene que ofrecer el soporte justo para mantener la espalda alineada, sin hundirse ni ser una tabla. La idea es encontrar la postura más cómoda, sin descuidar la ergonomía.

Dormir bien es vivir mejor

Cada vez más personas se suman a la tendencia de prestar atención a cómo duermen, y no es para menos. Evitar posturas forzadas o incómodas puede ser determinante para reducir dolores crónicos y mejorar el estado general del cuerpo.

En definitiva, dormir del lado izquierdo, con las rodillas ligeramente flexionadas y apoyando la cabeza en una buena almohada, podría ser el pequeño gran cambio que tu cuerpo necesita para despertarse mejor cada mañana.