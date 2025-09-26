viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Qué dicen los especialistas

Mirá cuáles son los beneficios de dormir del lado izquierdo

Aunque parezca un detalle menor, la postura al momento de irse a la cama influye directamente en la calidad del sueño, y según diversos especialistas, podría ser la clave para despertar más descansado y con menos dolores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los beneficios de dormir del lado izquierdo.&nbsp;

Los beneficios de dormir del lado izquierdo. 

Una de las recomendaciones más escuchadas en el mundo del descanso saludable es **dormir del lado izquierdo**. Esta postura no solo aliviaría tensiones musculares, sino que también facilitaría la correcta alineación del cuerpo. Todo eso se traduce, claro, en un descanso más profundo y reparador.

Lee además
mira cual es la bebida que es tradicion y puede hacerle muy bien a tu salud
Los beneficios

Mirá cuál es la bebida que es tradición y puede hacerle muy bien a tu salud
la ia respondio: cuales son las cinco mejores provincias de argentina para vivir, ¿esta san juan?
ChatGPT

La IA respondió: cuáles son las cinco mejores provincias de Argentina para vivir, ¿está San Juan?

Por qué del lado izquierdo y no del derecho

Según los expertos, dormir sobre el lado izquierdo del cuerpo ayuda a mejorar la circulación, facilita el funcionamiento del sistema digestivo y reduce la presión sobre la espalda. Además, favorece una distribución más equilibrada del peso corporal, lo que baja las chances de despertarse con molestias lumbares.

Para potenciar estos beneficios, se sugiere usar almohadas ergonómicas, que brinden buen soporte al cuello y la cabeza, y colocar otra almohada entre las piernas para reducir la tensión en la zona baja de la espalda.

Más allá de la postura: cuánto y cómo se duerme

La postura es importante, sí, pero no lo es todo. Los especialistas insisten en que lo ideal es dormir entre **siete y nueve horas seguidas por noche**, para que el cuerpo cumpla con sus ciclos naturales de regeneración. Durante ese tiempo, el organismo no solo repara tejidos y fortalece el sistema inmune, sino que también equilibra aspectos emocionales y cognitivos.

Hábitos que ayudan (y mucho)

Dormir bien también tiene que ver con crear un entorno adecuado: un ambiente tranquilo, con buena ventilación y sin demasiados estímulos. Además, es clave evitar bebidas con cafeína o estimulantes antes de acostarse y tratar de irse a dormir siempre a la misma hora.

Un buen colchón también hace la diferencia: tiene que ofrecer el soporte justo para mantener la espalda alineada, sin hundirse ni ser una tabla. La idea es encontrar la postura más cómoda, sin descuidar la ergonomía.

Dormir bien es vivir mejor

Cada vez más personas se suman a la tendencia de prestar atención a cómo duermen, y no es para menos. Evitar posturas forzadas o incómodas puede ser determinante para reducir dolores crónicos y mejorar el estado general del cuerpo.

En definitiva, dormir del lado izquierdo, con las rodillas ligeramente flexionadas y apoyando la cabeza en una buena almohada, podría ser el pequeño gran cambio que tu cuerpo necesita para despertarse mejor cada mañana.

Seguí leyendo

En la noche o en la mañana: cuándo es mejor bañarse según la ciencia

Método 30-30-30: la rutina simple para bajar de peso sin dieta

Alfombra de secado: la alternativa que reemplaza al escurridor de platos y será tendencia en 2026

Cuidado en la cocina: estas son las cinco comidas que nunca se deben recalentar en el microondas

Yoga vs. Pilates: dos caminos hacia el bienestar, ¿cuál se adapta mejor a vos?

Feng Shui: los lugares donde nunca deberías poner la cama para evitar malas energías

Cómo obtener un bronceado de forma natural sin exponerse al sol: trucos y alternativas seguras

Qué es la matcha y cuáles son sus beneficios para la salud: todo sobre el superalimento que conquista el mundo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Quién es Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela
Buscado

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Cayó la estafadora de Mercado Pago que usaba una aplicación trucha para engañar a comerciantes de Albardón
Tras una extensa investigación

Cayó la estafadora de Mercado Pago que usaba una aplicación trucha para engañar a comerciantes de Albardón

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas
Dolor en las redes

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas

Te Puede Interesar

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi
Comisaría 5°

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi

Por Redacción Tiempo de San Juan
Michael Meding, vicepresidente de McEwen Copper y gerente general del emprendimiento.
Comunicado

Desde Canadá, McEwen Copper aseguró que el RIGI para Los Azules "representa un paso decisivo"

FOTO ILUSTRATIVA 
Controles

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

Curso de nivelación de la Policía sanjuanina: afirmaron que varios aspirantes nunca tuvieron prácticas de tiro
Seguridad

Curso de nivelación de la Policía sanjuanina: afirmaron que varios aspirantes nunca tuvieron prácticas de tiro

El novedoso robot que nació en la Facultad de Ingeniería, es único en el mundo, y busca generar un cambio radical agrícola video
Made in San Juan

El novedoso robot que nació en la Facultad de Ingeniería, es único en el mundo, y busca generar un cambio radical agrícola