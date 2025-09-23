martes 23 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuidados de la salud

Yoga vs. Pilates: dos caminos hacia el bienestar, ¿cuál se adapta mejor a vos?

Ambos promueven la armonía entre la mente y el cuerpo, pero al mismo tiempo poseen enfoques y filosofías distintas. Los detalles

Por Mario Godoy
El yoga y el pilates son opciones válidas para mejorar la calidad de vida a través de ejercicios.

El yoga y el pilates son opciones válidas para mejorar la calidad de vida a través de ejercicios.

En la búsqueda constante de un estilo de vida más saludable y equilibrado, el yoga y el pilates se han posicionado como dos de las disciplinas más populares. Ambas promueven la conexión entre mente y cuerpo, la mejora de la fuerza y la flexibilidad, y la reducción del estrés. Sin embargo, a pesar de sus puntos en común, cada una posee una filosofía y un enfoque distintivos que las hacen únicas. ¿Son tan parecidos? ¿Cuál es la opción más adecuada para vos?

Lee además
feng shui: los lugares donde nunca deberias poner la cama para evitar malas energias
Bienestar

Feng Shui: los lugares donde nunca deberías poner la cama para evitar malas energías
Cómo obtener un bronceado saludable
Belleza

Cómo obtener un bronceado de forma natural sin exponerse al sol: trucos y alternativas seguras

Similitudes: La base del bienestar en común

El yoga y el pilates comparten un objetivo fundamental: el desarrollo de la fuerza del "núcleo" o "core". Ambos sistemas de ejercicios enfatizan la importancia de fortalecer los músculos abdominales profundos, la espalda baja y la pelvis, que son la base de la estabilidad del cuerpo y la postura.

Además, las dos disciplinas se centran en la respiración como una herramienta esencial para la ejecución de los movimientos y la conexión mente-cuerpo. En el yoga, la respiración (pranayama) se utiliza para fluir a través de las posturas (asanas) y calmar la mente. En el pilates, la respiración se coordina con cada movimiento para activar los músculos adecuados y mejorar la eficiencia del ejercicio.

Ambas prácticas también tienen un impacto significativo en la mejora de la flexibilidad, el equilibrio y la conciencia corporal. A través de la práctica regular, los practicantes aprenden a escuchar su cuerpo, a reconocer sus límites y a trabajar en armonía con sus propias capacidades.

Diferencias: Filosofía, enfoque y origen

A pesar de sus similitudes, las diferencias entre el yoga y el pilates son notables y se originan en sus filosofías y objetivos.

  • Origen y filosofía: El yoga es una disciplina milenaria de la India con raíces espirituales. Va más allá del ejercicio físico y busca la unión de la mente, el cuerpo y el espíritu. Se basa en principios como la meditación, la respiración (pranayama) y la moralidad (yamas y niyamas). El pilates, por otro lado, es un método de ejercicio desarrollado en el siglo XX por Joseph H. Pilates con un enfoque puramente físico. Su objetivo principal es la rehabilitación, el fortalecimiento muscular y la corrección postural.

  • Enfoque de la práctica: En el yoga, el enfoque está en la fluidez de las posturas (asanas) y la meditación. Se busca mantener las posturas por un tiempo prolongado para estirar y fortalecer los músculos, y a menudo se finaliza con una sesión de meditación o relajación profunda. El pilates se centra en movimientos precisos y controlados que se repiten en series. El objetivo es trabajar los músculos de forma aislada y con la máxima precisión, y se utilizan a menudo máquinas especializadas (como el Reformer) para asistir o retar al practicante.

  • Tipos de ejercicios: El yoga ofrece una variedad de estilos, desde el dinámico Vinyasa hasta el restaurador Yin Yoga. Las posturas son a menudo estáticas y se mantienen por varios segundos o minutos. El pilates, en cambio, se divide en Mat (ejercicios en el suelo) y Reformer (con máquinas). Los movimientos son más dinámicos y se centran en la contracción muscular controlada.

¿Cuál elegir? La clave está en tus objetivos

La elección entre yoga y pilates depende en gran medida de tus metas personales.

  • Eligí Yoga si: Buscás una práctica que combine el ejercicio físico con la meditación y la espiritualidad. Si tu objetivo es mejorar tu flexibilidad, reducir el estrés y encontrar un equilibrio mental, el yoga podría ser la opción perfecta. Es ideal para quienes buscan una disciplina que nutra el cuerpo y el alma.

  • Eligí Pilates si: Tu principal objetivo es fortalecer tu "core", mejorar tu postura, rehabilitar una lesión o tonificar tus músculos. Es una excelente opción para deportistas que buscan complementar su entrenamiento, o para personas que buscan una disciplina más centrada en la técnica y el control muscular.

Seguí leyendo

Qué es la matcha y cuáles son sus beneficios para la salud: todo sobre el superalimento que conquista el mundo

Rutinas de ejercicios para hacer en 15 minutos: rápidas, efectivas y sin excusas

¿Correr nos hace perder músculo?: qué dicen los expertos

La disciplina oriental que Harvard recomienda para mayores de 60

Estas son las ocho cosas que tus pies revelan sobre tu salud: algunas pueden alertarte de algo grave

¡A cruzar los dedos! Los tres tips para atraer la suerte

¿Sos team invierno? Conocé el top 3 de cosas para lidiar con el calor

Aceite casero para tapar las canas y fortalecer el cabello: paso a paso, cómo hacerlo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara
Imágenes impactantes

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado
Tiempo en Mendoza

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas
Megaoperativo federal

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas

El empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una niña quedó más complicado
Prisión preventiva

El empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una niña quedó más complicado

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo
Madrugada trágica

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo

Te Puede Interesar

Gran Hotel Provincial: mientras se espera la re-concesión, contratan un servicio clave
Ícono de San Juan

Gran Hotel Provincial: mientras se espera la re-concesión, contratan un servicio clave

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tragedia en 25 de Mayo: quién era la menor que perdió la vida y el pedido desesperado de la familia
Imagen impactante

Tragedia en 25 de Mayo: quién era la menor que perdió la vida y el pedido desesperado de la familia

Asfaltan calle Las Heras, en la zona del Parque de Mayo: mirá cómo va
En Capital

Asfaltan calle Las Heras, en la zona del Parque de Mayo: mirá cómo va

El dólar sigue bajando en San Juan: el blue se encuentra en $1.510 y el oficial en $1.430
Mercado cambiario

El dólar sigue bajando en San Juan: el blue se encuentra en $1.510 y el oficial en $1.430

Un día con Nery Mingolla: política, familia y un paseo con la perrita Lisandra
Paren en Off

Un día con Nery Mingolla: política, familia y un paseo con la perrita Lisandra