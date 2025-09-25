Mirá cuál es la bebida que es tradición y puede hacerle muy bien a tu salud

En los últimos años, el té de jengibre dejó de ser una curiosidad de herboristería para convertirse en una infusión cada vez más presente en la mesa de los argentinos. Su sabor intenso y ligeramente picante no es su único atributo: hoy la ciencia respalda lo que la medicina oriental viene afirmando hace siglos.

El jengibre , una raíz originaria del sudeste asiático, viene ganando espacio en la rutina diaria por sus múltiples beneficios para la salud. Rico en gingerol -su compuesto activo principal-, el té que se prepara a partir de esta raíz fresca o seca, se volvió un recurso natural para aliviar molestias digestivas, controlar la presión arterial, estimular el metabolismo y reforzar las defensas.

Aliado del estómago y de la digestión pesada

Uno de los usos más tradicionales del té de jengibre tiene que ver con el alivio de la hinchazón abdominal, los gases y los cólicos. En una época donde la alimentación suele estar desbalanceada y el estrés pasa factura, esta bebida ofrece un apoyo natural.

El gingerol, junto con otros compuestos como el shogaol y la zingerona, relaja el tracto digestivo, reduce la inflamación intestinal y ayuda a expulsar gases. Además, su acción sobre los receptores de serotonina del sistema digestivo ayuda a controlar las náuseas y mejorar el tránsito intestinal.

Ensayos publicados en revistas científicas como Nutrients avalan que el consumo regular de té de jengibre puede mejorar la calidad de vida de personas con dispepsia funcional, así como de quienes sufren náuseas por estrés, medicamentos o tratamientos médicos.

¿Ayuda realmente a bajar de peso?

La respuesta, según diversos estudios, es sí, pero con matices. El jengibre forma parte del listado de “superalimentos” recomendados para acompañar procesos de adelgazamiento. Sus efectos diuréticos, antiinflamatorios y digestivos ayudan a reducir la retención de líquidos y a movilizar las grasas.

Además, colabora en reducir el apetito, acelera el vaciamiento gástrico y contribuye al aumento del gasto calórico. Instituciones como la Universidad de Harvard y los NIH (Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos) destacan su utilidad dentro de un plan que incluya alimentación equilibrada y ejercicio físico.

Los especialistas recomiendan tomar el té de jengibre en ayunas o entre comidas, idealmente con limón o menta para potenciar su efecto. Eso sí: no se trata de una solución mágica, sino de un complemento dentro de un estilo de vida saludable.

Corazón más sano, presión más baja

Otro beneficio comprobado del jengibre tiene que ver con la salud cardiovascular. Estudios publicados en Clinical Science of Nutrition muestran que sus compuestos actúan como vasodilatadores naturales, ayudando a mejorar la circulación y reduciendo la presión arterial sistólica.

Su capacidad antioxidante también protege las células del sistema circulatorio del estrés oxidativo, un factor clave en el desarrollo de enfermedades cardíacas.

Por eso, en personas con hábitos saludables y bajo control médico, la infusión de jengibre puede ser una alternativa natural para cuidar el corazón sin efectos secundarios relevantes.

Otros beneficios para tener en cuenta

El abanico de propiedades del jengibre no termina ahí. Esta raíz también ha demostrado ayudar a:

-Reducir colesterol y triglicéridos, mejorando el perfil lipídico.

-Controlar la glucemia, útil para personas con diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina.

-Aliviar el dolor articular, gracias a su acción antiinflamatoria.

-Fortalecer el sistema inmunológico, sobre todo combinado con miel, cúrcuma y limón.

-Combatir infecciones respiratorias y dolores de garganta, por su efecto antibacteriano.

Preparación correcta: clave para aprovechar sus beneficios

Para que la infusión de jengibre tenga efecto, su preparación debe ser cuidadosa. Lo ideal es usar entre dos y cinco centímetros de raíz fresca, pelada y cortada en rodajas. Se hierve agua y se deja reposar el jengibre entre cinco y diez minutos. Cuanto más tiempo repose, más concentrado será el té.

Si no se consigue raíz fresca, se puede usar jengibre seco: media cucharadita por taza suele ser suficiente. Se puede agregar limón, menta, canela o miel pura, pero evitando azúcares agregados.

En cuanto a la dosis diaria, se recomienda tomar entre una y tres tazas por día, según la tolerancia de cada persona.

Atención con las contraindicaciones

Aunque se trata de una infusión natural, no es para todo el mundo. Mujeres embarazadas, personas que toman anticoagulantes, insulina o tienen enfermedades renales o biliares, deben consultar con un profesional antes de consumir jengibre de forma regular.

Una infusión simple, con grandes beneficios

El té de jengibre representa una alternativa natural, segura y efectiva para quienes buscan cuidar su salud desde lo cotidiano. Como con cualquier alimento funcional, la clave está en la constancia, la moderación y la consulta médica cuando existen condiciones previas.

En un país donde el mate y el café dominan la escena, el té de jengibre se abre paso como una opción más dentro del universo de las infusiones. Y lo hace con el respaldo no sólo de la tradición, sino también de la ciencia.