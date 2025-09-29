Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía

El sábado 20 de septiembre se registró una tragedia en la bajada del paredón del dique de Ullum , donde un ciclista se estrelló y, como consecuencia de la caída, perdió la vida. El hecho fue investigado por la fiscalía y la misma concluyó con que la fatalidad se produjo por el fuerte viento Zonda que sorprendió al deportista. Sin embargo, la desaparición del celular y la documentación de la víctima sembraron sospechas en torno a lo ocurrido.

En las redes Buscan el celular del ciclista que murió en Ullum: "Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos"

En ese marco, se especuló con que Sergio Osvaldo Cattaneo pudo ser el blanco de un delincuente, que lo abordó y con el que forcejeó, para finalmente protagonizar la caída mortal. Se estimaba que el responsable podría haber escapado sin ser advertido, puesto que el ciclista de 61 años no tenía sus pertenencias encima y ello resultó un perjuicio para su rápida identificación.

No obstante, fuentes allegadas a la instrucción que realizó la UFI de Delitos Especiales, con Francisco Nicolía al frente, indicaron que el Ministerio Público se basó en dos claves para establecer que se trató de un accidente mortal y no de otra cosa. Dos testigos fueron los que declararon ante las autoridades y confirmaron que Cattaneo descendía por la Ruta 60 en su bicicleta profesional, marca Trek, a unos 500 metros de la ex Cerámica San José, cuando una ráfaga los desestabilizó.

La investigación oficial sostuvo que un sujeto que viajaba en un automóvil observó la secuencia, que el viento le hizo perder el control de su rodado y que ello provocó que impactara primero contra un poste de luz y, luego, contra el pavimento. También señaló que otro ciclista, que pedaleaba desde atrás y se había parado por la inclemencia climática que comenzaba a azotar, pudo ver cómo se estrelló.

Ambos testigos manifestaron no haber visto a otra persona cerca de Cattaneo y, por ello, el fiscal Nicolía descartó que pudiera tratarse de un suceso derivado de una ocasión de robo. Pese al grado de certeza que las declaraciones pudieron otorgarle a la instrucción, la misma aún no ha sido archivada y continúa en curso, a la espera de un informe que será emitido por el 911.

Lo que se pretende, acorde aseguraron las fuentes, es determinar si los testigos que acudieron primero a la escena fueron los mismos que llamaron a la Policía. De esa manera, podrían contar con más elementos para reforzar la teoría del caso y echar por tierra cualquier tipo de especulación.

Frente a la desaparición del dispositivo móvil, los investigadores creen que, con la caída, pudo caer en cualquier parte, lo mismo que su billetera. Tampoco se desestima la posibilidad de que alguien que pasó por el lugar pudiera hacerse de lo que no era suyo. Para los familiares no hay dudas y aseveran que las pertenencias le fueron robadas a la víctima. Por ese motivo, a través de las redes sociales, pidieron que quien tiene en su poder el celular lo devuelva.

Convencidos de que alguien se apropió del teléfono, los familiares hicieron la denuncia en la UFI de Delitos contra la Propiedad. Fuentes cercanas al entorno manifestaron que un testigo fue el que les advirtió que el teléfono estaba en la escena. No obstante, ese mismo testigo no habría podido rectificar sus dichos ante la fiscalía, pues según dijeron, se retractó.

Se espera que la investigación de la unidad fiscal especializada pueda echar luz sobre lo que ocurrió con el celular, un TCL 30 SE que fue rastreado, pero que permanece apagado. ¿Será que alguien se lo llevó en medio del caos? O quizás alguien lo encontró días después de la tragedia o, simplemente, se extravió al costado de la ruta. Posiblemente, la nueva investigación que iniciaría podría develar el misterio.