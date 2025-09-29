lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Prófugo

Un preso pidió ir al baño, se fugó de la subcomisaría de Santa Lucía y horas más tarde lo recapturaron

La evasión se produjo en la tarde de este lunes en la Subcomisaría Este de Santa Lucía, por un descuido del calabocero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La fuga se produjo en esta dependencia policial.

La fuga se produjo en esta dependencia policial.

Un muchacho que había caído preso por desorden se escapó de manera insólita del interior de una dependencia policial de Santa Lucía. El detenido pidió permiso para ir al baño y, cuando ingresó a los sanitarios, se escabulló por una ventana tipo tragaluz. Horas más tarde lo capturaron.

Lee además
El presunto violador tras su detención por parte de efectivos de la Policía Federal.
Operativo de la Federal

Capturaron a un presunto violador sanjuanino que se fugó antes de comenzar el juicio en su contra
un condenado por abuso sexual se arranco la tobillera y se fugo en plena audiencia
Increíble

Un condenado por abuso sexual se arrancó la tobillera y se fugó en plena audiencia

El revuelo se armó este lunes al mediodía en la Subcomisaría Este de Santa Lucía, en proximidades del barrio Colón. El protagonista de la fuga fue Javier Emanuel Molina, quien con su escape desató el alboroto en esa dependencia y la rabia de la cúpula de la Policía de San Juan.

Fuentes policiales señalaron que Molina había sido detenido por una falta contravencional de desorden en la vía pública y quedó alojado en esa subcomisaría. Como esa dependencia no cuenta con calabozos, lo dejaron en una oficina a la vista del encargado de los contraventores.

Pasadas las 11.30, Molina pidió permiso para hacer sus necesidades y el agente que lo custodiaba lo llevó al baño. El detenido ingresó y se encerró. Sin embargo, pasaban los minutos y no salía. El uniformado golpeó la puerta, y al no obtener respuesta entró por la fuerza y confirmó que el preso ya no estaba.

Según las fuentes, el sujeto escapó por la pequeña ventana, tipo tragaluz, que daba a una de las calles adyacentes. En ese momento se dio la alerta y comunicaron la situación a los jefes policiales y a las demás dependencias.

La tensión se extendió por horas, hasta que los mismos policías de la Subcomisaría Este allanaron algunos domicilios que Molina frecuentaba. En uno de ellos, en el barrio Noroeste de Santa Lucía, lograron recapturarlo, según confirmaron fuentes judiciales. De la fuga ya estaban al tanto los funcionarios de la UFI Delitos Especiales, de modo que no se sabe qué va a pasar con las actuaciones preliminares.

Temas
Seguí leyendo

Dejaron preso a un joven de Pocito que es investigado por compartir videos de pornografía infantil

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía

Un motociclista terminó hospitalizado tras choque en cadena en Santa Lucía

Una nena de 2 años fue atropellada por un remis que se dio a la fuga en Capital

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Los perros le ladraron tras un intento de robo, amenazó a los victimarios y terminó en la comisaría de Sarmiento

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana
Violencia

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana

Te Puede Interesar

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía
Extraño caso

Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía

La fuga se produjo en esta dependencia policial.
Prófugo

Un preso pidió ir al baño, se fugó de la subcomisaría de Santa Lucía y horas más tarde lo recapturaron

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores
Personajes sanjuaninos

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina
Negocios

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina