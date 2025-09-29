Un motociclista terminó hospitalizado tras choque en cadena en Santa Lucía

Un choque en cadena involucró a tres automóviles y una motocicleta ocurrió este lunes por la tarde en la Avenida de Circunvalación, Carril Este, entre Avenida Libertador San Martín y Roque Sáenz Peña, en Santa Lucía.

El siniestro se produjo alrededor de las 15:50, cuando una mujer que conducía un Peugeot disminuyó su velocidad debido a un camión que transportaba bidones de agua. La motocicleta que circulaba detrás no logró frenar a tiempo y la impactó, provocando que el conductor cayera al pavimento.

La caída del motociclista generó un efecto en cadena: el vehículo que circulaba detrás de la moto debió frenar bruscamente para evitar embestirlo, y fue alcanzado desde atrás por otra camioneta.

image

El motociclista, identificado como Ricardo P., fue trasladado consciente al Hospital Rawson con traumatismo encefalocraneano, heridas cortantes en el rostro y politraumatismos. Los demás conductores resultaron ilesos y todos los test de alcoholemia arrojaron resultados negativos.

image

La Comisaría Quinta intervino en el lugar, mientras que los funcionarios judiciales que participaron del caso fueron el fiscal subrogante Dr. Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Dr. Adrián Elizondo Sierra, con colaboración de la Brigada de Investigaciones a cargo del oficial Ricardo Villalba.