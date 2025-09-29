lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión

Corea del Norte dispuso todos sus recursos al plan nuclear

Desde Seul afirman que Corea del Norte está a punto de concluir la construcción de un misil balístico que podría alcanzar Estados Unidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Corea del Norte ha reafirmado de manera categórica su compromiso "irreversible" con el desarrollo de su arsenal atómico, destinando la totalidad de sus recursos nacionales al programa nuclear con el fin de garantizar su soberanía y seguridad. En un contexto de creciente tensión, el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ha advertido que Pyongyang se encuentra en la "fase final" del desarrollo de un misil balístico intercontinental (ICBM) capaz de alcanzar territorio estadounidense y transportar ojivas nucleares.

Lee además
kim jong-un desafia a corea del sur y a estados unidos
Tensión

Kim Jong-un desafía a Corea del Sur y a Estados Unidos
corea del norte llama a prepararse para una guerra real
Tensión

Corea del Norte llama a prepararse "para una guerra real"

El viceministro de Relaciones Exteriores norcoreano, Kim Son Gyong, declaró ante la Asamblea General de la ONU que el país "nunca renunciará a su derecho a ser una potencia nuclear". Pyongyang ya había declarado su condición nuclear como "irreversible" en 2022, consagrándola incluso en su Constitución el año siguiente.

Prioridad Nacional: Escudo y Espada Nucleares

El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha ordenado recientemente que la evolución de una postura de respuesta nuclear sea considerada la "máxima prioridad esencial" del país. Tras reunirse con científicos y funcionarios de los institutos de investigación de armas nucleares, Kim instó a que todos los recursos se utilicen para apoyar este programa.

Según reportó la agencia estatal KCNA, el dirigente norcoreano manifestó la necesidad de "afilar y renovar constantemente el escudo y la espada nucleares que pueden garantizar de forma fiable la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales y el derecho al desarrollo”.

Para el viceministro Kim Son Gyong, la imposición de la "desnuclearización" a Corea del Norte equivale a exigirle que "renuncie a su soberanía y a su derecho a existir". "Nunca renunciaremos a la energía nuclear, que es nuestra ley nacional, nuestra política nacional y nuestro poder soberano, así como nuestro derecho a existir", insistió.

La Amenaza a Territorio Estadounidense

Las advertencias sobre la capacidad ofensiva de Corea del Norte se han intensificado. El presidente surcoreano Lee Jae-myung estimó que Pyongyang se encuentra cerca de alcanzar el pleno desarrollo de un ICBM con alcance a EE. UU.. Si bien precisó que Corea del Norte aún no ha dominado la última etapa tecnológica —específicamente la tecnología de reentrada—, el avance es inminente.

El programa nuclear, que ha estado activo durante décadas e incluye operaciones encubiertas de enriquecimiento de uranio, está generando material fisible a un ritmo alarmante. Lee Jae-myung calculó que el régimen está produciendo suficiente material para fabricar "entre 15 y 20 bombas nucleares adicionales cada año", y que, de no contenerse la situación, el número de artefactos y la sofisticación de sus misiles continuará incrementándose. El presidente surcoreano ha estimado que el desarrollo ha permitido la producción de hasta 20 armas nucleares anualmente.

Equilibrio de Poder y Diálogo Condicionado

Corea del Norte llevó a cabo seis ensayos nucleares entre 2006 y 2017 y ha continuado el desarrollo de su arsenal a pesar de las severas sanciones internacionales.

Para el viceministro Kim Son Gyong, las armas nucleares de su país son un elemento clave que permite "el equilibrio de poderes en la península de Corea" y de esta forma puede "garantizar una paz duradera" en la región.

Pese a la escalada en el desarrollo armamentístico, el líder Kim Jong Un se mostró dispuesto a retomar el contacto con Estados Unidos, pero bajo una condición estricta: que Washington renuncie a la idea de privar a su país de sus armas nucleares.

En respuesta a estas tensiones, el nuevo presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ha insistido ante las Naciones Unidas en la necesidad de reconstruir la confianza con el Norte y poner fin al "círculo vicioso de las tensiones militares". El gobierno de Seúl se ha comprometido a buscar una política más moderada, aunque el enfrentamiento entre las dos Coreas sigue vigente, dado que el conflicto de 1950-1953 concluyó con un armisticio y no con un tratado de paz formal.

Seguí leyendo

Caminar rápido reduce el riesgo de cáncer: la evidencia de un estudio internacional

Una segunda Flotilla italiana partió hacia Gaza: apuran las negociaciones para evitar la reacción de Israel

La NASA emite una alerta por tormentas solares en Argentina

Épico: escaló el Everest y lo bajó esquiando, y sin tubo de oxígeno

Pulse, la nueva e inquietante habilidad del ChatGPT

Una nave rusa llevó ratones y moscas al espacio pero... ¡volvió con sorpresas!

Un fósil de más de un millón de años reconfigura la historia de la evolución humana

Héroe de cuatro patas: un perro le salvó la vida otro y quedó filmado en las cámaras de seguridad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
caminar rapido reduce el riesgo de cancer: la evidencia de un estudio internacional
A tener en cuenta

Caminar rápido reduce el riesgo de cáncer: la evidencia de un estudio internacional

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana
Violencia

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana

Te Puede Interesar

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía
Extraño caso

Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía

La fuga se produjo en esta dependencia policial.
Prófugo

Un preso pidió ir al baño, se fugó de la subcomisaría de Santa Lucía y horas más tarde lo recapturaron

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores
Personajes sanjuaninos

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina
Negocios

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina