La trágica muerte de una famosa influencer sacudió las redes sociales

La muerte de Paola Caldera, la influencer venezolana de 30 años de edad, generó una profunda conmoción en su comunidad digital y entre sus allegados. Ella falleció en septiembre de 2025, tras una intensa lucha contra la leucemia. Su familia hizo pública la devastadora noticia el 22 de septiembre, a través de su cuenta de TikTok.

La búsqueda de un futuro mejor y el ascenso en redes sociales

Paola Caldera nació en 1995 en Maracaibo, Venezuela, ciudad donde se recibió como odontóloga. Buscando mejorar la calidad de vida de su familia, ella y su esposo decidieron dejar su país. Armó las valijas y se fue con su esposo y sus dos hijos —a quienes apodaba "bebechos"— a Estados Unidos, instalándose en California.

Una vez en territorio estadounidense, tuvo que postergar su título profesional. Desempeñó trabajos distintos a la odontología, encontrando empleo como limpiadora de habitaciones en un hotel o personal doméstico. Ella mencionó que los ingresos de este nuevo trabajo superaban a los que solía percibir en Venezuela.

Sin embargo, el destino le dio la razón por otro camino. Se transformó en una influencer de gran éxito, consiguiendo seguidores desde todo el mundo. Comenzó a mostrar todos los aspectos principales de su vida en las redes sociales, incluyendo bailes, celebraciones y su esfuerzo diario para salir adelante. Ganó popularidad por documentar su día a día y relatar abiertamente los vaivenes de la experiencia migratoria. Puso su vida en las redes sociales, lo que hizo que su fama se multiplicara. Para Paola, su marido y sus dos hijos, el sueño americano se convirtió en la más absoluta verdad.

La lucha contra la enfermedad y su transparencia

La vida de Paola dio un giro radical en 2024. Ella comenzó a experimentar fuertes y persistentes dolores de cabeza, un síntoma que la llevó a consultar a un médico. El diagnóstico fue desgarrador: leucemia (leucemia linfoide).

image

Así lo relató ella misma en redes: “En ese momento pensé que la vida se me iba de un momento a otro, no sabía qué iba a pasar”. Reconoció públicamente la incertidumbre y el temor que se apoderaron de ella.

A pesar del impacto inicial, se convenció de que podía superar el cáncer y mostró siempre fortaleza. Comenzó los tratamientos, que incluyeron quimioterapia. Mientras pudo, siguió con su rutina de influencer y hizo público su tratamiento, compartiendo hospitalizaciones, momentos de esperanza y sus avances y retrocesos. Mantuvo una actitud de lucha y fe, utilizando las redes para resaltar las ganas de disfrutar cada momento.

La batalla contra el cáncer implicó un elevado coste. La influencer lanzó una campaña a través de GoFundMe para recaudar fondos y cubrir los gastos médicos.

image

Desafortunadamente, le sobrevino una neumonía en medio de las complicaciones del tratamiento, lo que complicó gravemente su salud. Falleció a los 30 años.

Repercusión en redes sociales y legado

La noticia de su muerte generó gran conmoción entre sus seguidores, quienes habían presenciado su lucha durante meses y esperaban su recuperación.

La familia de Paola anunció su muerte con un emotivo mensaje en TikTok, en el que subrayó que, aunque la leucemia apagó su presencia física, la huella dejada por Paola perduraría.

Para ofrecer un espacio de despedida, la familia informó que realizarían una transmisión en vivo en la cuenta de TikTok de Paola los días 2 y 3 de octubre, permitiendo que sus fans pudieran acompañar la ceremonia final de manera virtual. Este gesto buscó abrazar a la numerosa audiencia que construyó la influencer.

Además, tras su fallecimiento, los familiares reiteraron el llamado a la solidaridad para afrontar los gastos funerarios, que ascendieron a más de 18.000 dólares. El mensaje final de su familia fue un aliento a sus seguidores, instándolos a que, siguiendo su esfuerzo de superación, hagan lo que sientan que son capaces de realizar.