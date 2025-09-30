El influencer libertario Iñaki Gutiérrez llega a San Juan para participar del Congreso de la Juventud de La Libertad Avanza

La Juventud de La Libertad Avanza San Juan realizará este jueves 2 de octubre, a partir de las 13:30, su Congreso Provincial, un espacio donde se debatirá el rol de los jóvenes dentro del movimiento y se expondrán los avances de la campaña provincial.

El evento contará con la presencia del i nfluencer muy cercano a Javier Milei, Iñaki Gutiérrez , quien compartirá su visión y experiencias con los participantes. Cabe destacar que su llegada a San Juan forma parte de una gira por varias provincias: el fin de semana pasado visitó Entre Ríos y, la semana anterior, estuvo en Tierra del Fuego.

El congreso se llevará a cabo en el Apart Hotel Syrah, reuniendo a militantes y simpatizantes de todo el territorio provincial en una jornada de debate y formación política.

Milei inició una "gira de campaña" nacional

Con Javier Milei a la cabeza, LLA comenzó una gira de campaña por una decena de provincias, donde San Juan, por ahora, no está incluida. En diálogo con Off the Record, el líder de los libertarios sanjuaninos y diputado nacional, José Peluc, expresó que "se están llevando a cabo reuniones provincia por provincia para definir la agenda". Sobre la presencia de referentes nacionales, señaló que, si tuvieran que elegir un ministro para participar, "Me encantaría que viniera Sturzenegger, por su capacidad para explicar y aportar claridad en los debates", agregó Peluc. Además no descartó la participación del presidente Javier Milei.