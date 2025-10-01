Netanyahu le prometió el primer ministro de Qatar que no volverá a bombardearlos

En un movimiento diplomático catalogado de inusual, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió disculpas formales a su homólogo qatarí, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, por el reciente ataque con misiles perpetrado contra Doha. Lo más destacado de esta comunicación, que tuvo lugar durante una llamada telefónica trilateral con el presidente estadounidense, Donald Trump, fue el compromiso explícito de Netanyahu de no repetir este tipo de acciones, una promesa fundamental que busca encarrilar las relaciones bilaterales.

La disculpa se produjo este lunes, en el contexto de una reunión entre Netanyahu y Trump en la Casa Blanca. Según una fuente diplomática bien informada, la comunicación fue "iniciativa de Trump". Durante la llamada, el primer ministro israelí abordó el ataque ocurrido el pasado 9 de septiembre contra la capital qatarí. Este bombardeo tenía como objetivo a la delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que se encontraba en Doha para negociar un alto el fuego en la Franja de Gaza.

La promesa de no repetir la ofensa

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia estadounidense, Netanyahu expresó su "profundo pesar por el ataque" que causó la muerte "accidental" de un funcionario qatarí. El ataque resultó en la muerte de cinco miembros de Hamás y un agente de seguridad qatarí.

Crucialmente, Netanyahu lamentó que Israel violara la soberanía qatarí al atacar a los líderes de Hamás mientras se llevaban a cabo las negociaciones. En este contexto, el primer ministro israelí hizo la "insólita promesa": "ha afirmado que no volverá a llevar a cabo un ataque similar en el futuro".

Es importante destacar que, si bien se disculpó por la violación de la soberanía, Netanyahu no extendió la disculpa por el hecho de atacar a Hamás. En declaraciones previas, el líder israelí había manifestado: “Nuestro objetivo era Hamás. Nada más allá. Creo que podemos llegar a un acuerdo al respecto”.

Contexto diplomático y respuesta de Qatar

Qatar había calificado previamente el ataque como un acto de "agresión" y de "terrorismo de Estado", comprometiéndose a tomar las "medidas necesarias" para proteger su seguridad nacional.

Por su parte, el primer ministro qatarí, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, "ha acogido con satisfacción estas garantías". Además, enfatizó la disposición de Qatar a "seguir contribuyendo significativamente a la seguridad y la estabilidad regionales", un compromiso que Netanyahu también expresó compartir.

Esta disculpa forma parte, según una fuente israelí, de un acuerdo más amplio para que Qatar presione a Hamás a aceptar la propuesta de 21 puntos de la administración Trump para poner fin a la guerra en Gaza. Catar es reconocido como un mediador crucial en las negociaciones de alto el fuego, manteniendo comunicación con Hamás, Israel y Estados Unidos.

Durante la llamada trilateral, Trump propuso "establecer un mecanismo trilateral para mejorar la coordinación, optimizar la comunicación, resolver los agravios mutuos y fortalecer los esfuerzos colectivos para prevenir amenazas", una propuesta que tanto Al Thani como Netanyahu han aceptado. Los líderes también han "subrayado su compromiso compartido de trabajar juntos de forma constructiva" para disipar percepciones erróneas y consolidar los vínculos con Estados Unidos.