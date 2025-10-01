miércoles 1 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medio Oriente

Netanyahu le prometió el primer ministro de Qatar que no volverá a bombardearlos

La información surgió desde la Casa Blanca. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu le pidió disculpas a su par qatarí por atacar su territorio, buscando militantes de Hamas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un movimiento diplomático catalogado de inusual, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió disculpas formales a su homólogo qatarí, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, por el reciente ataque con misiles perpetrado contra Doha. Lo más destacado de esta comunicación, que tuvo lugar durante una llamada telefónica trilateral con el presidente estadounidense, Donald Trump, fue el compromiso explícito de Netanyahu de no repetir este tipo de acciones, una promesa fundamental que busca encarrilar las relaciones bilaterales.

Lee además
milei se reunio en nueva york con benjamin netanyahu
Encuentro

Milei se reunió en Nueva York con Benjamín Netanyahu
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, muestra a la sala un mapa que utilizó el año pasado.   
Polémica comparecencia

Benjamín Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU: "Israel debe terminar su trabajo en Gaza"

La disculpa se produjo este lunes, en el contexto de una reunión entre Netanyahu y Trump en la Casa Blanca. Según una fuente diplomática bien informada, la comunicación fue "iniciativa de Trump". Durante la llamada, el primer ministro israelí abordó el ataque ocurrido el pasado 9 de septiembre contra la capital qatarí. Este bombardeo tenía como objetivo a la delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que se encontraba en Doha para negociar un alto el fuego en la Franja de Gaza.

La promesa de no repetir la ofensa

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia estadounidense, Netanyahu expresó su "profundo pesar por el ataque" que causó la muerte "accidental" de un funcionario qatarí. El ataque resultó en la muerte de cinco miembros de Hamás y un agente de seguridad qatarí.

Crucialmente, Netanyahu lamentó que Israel violara la soberanía qatarí al atacar a los líderes de Hamás mientras se llevaban a cabo las negociaciones. En este contexto, el primer ministro israelí hizo la "insólita promesa": "ha afirmado que no volverá a llevar a cabo un ataque similar en el futuro".

Es importante destacar que, si bien se disculpó por la violación de la soberanía, Netanyahu no extendió la disculpa por el hecho de atacar a Hamás. En declaraciones previas, el líder israelí había manifestado: “Nuestro objetivo era Hamás. Nada más allá. Creo que podemos llegar a un acuerdo al respecto”.

Contexto diplomático y respuesta de Qatar

Qatar había calificado previamente el ataque como un acto de "agresión" y de "terrorismo de Estado", comprometiéndose a tomar las "medidas necesarias" para proteger su seguridad nacional.

Por su parte, el primer ministro qatarí, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, "ha acogido con satisfacción estas garantías". Además, enfatizó la disposición de Qatar a "seguir contribuyendo significativamente a la seguridad y la estabilidad regionales", un compromiso que Netanyahu también expresó compartir.

Esta disculpa forma parte, según una fuente israelí, de un acuerdo más amplio para que Qatar presione a Hamás a aceptar la propuesta de 21 puntos de la administración Trump para poner fin a la guerra en Gaza. Catar es reconocido como un mediador crucial en las negociaciones de alto el fuego, manteniendo comunicación con Hamás, Israel y Estados Unidos.

Durante la llamada trilateral, Trump propuso "establecer un mecanismo trilateral para mejorar la coordinación, optimizar la comunicación, resolver los agravios mutuos y fortalecer los esfuerzos colectivos para prevenir amenazas", una propuesta que tanto Al Thani como Netanyahu han aceptado. Los líderes también han "subrayado su compromiso compartido de trabajar juntos de forma constructiva" para disipar percepciones erróneas y consolidar los vínculos con Estados Unidos.

Temas
Seguí leyendo

Netanyahu aceptó el plan de paz de Donald Trump para Gaza

Murió Jane Goodall, la mujer que cambió la mirada del mundo sobre los chimpancés

Comenzó el "shutdown": Trump cerró el Estado norteamericano en medio de una batalla por el Presupuesto

Once integrantes de una familia china, condenados a muerte por tener ciberesclavos

Trump autorizó ataques de largo alcance de Ucrania contra Rusia

El Ejército de Israel interceptó la flotilla humanitaria que lleva alimentos a Gaza

¿Comer huevos después de entrenar ayuda a ganar masa muscular?

Terremoto de 6.9 grados en Filipinas: hay al menos 69 muertos y más de 150 heridos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Keith Kellog
Tensión

Trump autorizó ataques de largo alcance de Ucrania contra Rusia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cayeron Los Borges de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

Alertan por la llegada de viento a San Juan
Pronóstico

Alertan por la llegada de viento a San Juan

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y defensor de sus colegas
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia
Impactante video

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia

Te Puede Interesar

En San Juan hay nueve empresas y  diez jugadores que manejan el servicio del transporte público de pasajeros. 
Investigación

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Por Elizabeth Pérez
Imagen ilustrativa
Vehículo sustraído

Robaron el auto al operario de una empresa y lo estrellaron contra un árbol en Pocito

La única foto del avión americano.
En el Concejo Deliberante

Radiotelescopio chino: aparece un pedido de informe por la llegada del avión norteamericano a Calingasta

Argentina le gana a Australia y se acerca a los octavos del Mundial Sub 20
Sub 20

Argentina le gana a Australia y se acerca a los octavos del Mundial Sub 20

Estaba acusado de intento de homicidio por balear a un vecino y marchó preso, pero con una pena menor
En Chimbas

Estaba acusado de intento de homicidio por balear a un vecino y marchó preso, pero con una pena menor