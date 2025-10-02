jueves 2 de octubre 2025

Al menos un herido

Inesperado: dos aviones chocaron en plena pista

Ocurrió en Nueva York. El ala de un avión que se preparaba para despegar golpeó el fuselaje de otra aeronave.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El choque dos aviones en medio de la piesta de un aeropuerto de Nueva York dejó a una persona herida.

Un inesperado accidente ocurrió durante la noche de este miércoles en Nueva York, cuando dos aviones regionales de Delta Air Lines chocaron mientras circulaban por la pista de aterrizaje. El hecho se registró en el aeropuerto LaGuardia y al menos a una persona resultó herida, según información de la agencia Xinhua.

En un comunicado de Delta se indica que la colisión ocurrió cuando el ala de un avión que se preparaba para despegar con destino a Roanoke, Virginia, golpeó el fuselaje de otro avión que había llegado desde Charlotte, Carolina del Norte.

image

La aerolínea informó que un auxiliar de vuelo sufrió una lesión menor y que ninguno de los pasajeros de ninguno de los vuelos resultó herido. La persona lesionada fue trasladada a un hospital, según un comunicado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

A pesar del incidente, la Autoridad Portuaria afirmó que no hubo impacto en las operaciones del aeropuerto.

La causa de la colisión se desconoce. "Delta trabajará con todas las autoridades relevantes para investigar lo ocurrido, ya que la seguridad de nuestros clientes y nuestro personal está por encima de todo. Nos disculpamos con nuestros clientes por esta experiencia", declaró la aerolínea.

Fuente: NA

