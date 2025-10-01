Murió Jane Goodall, la mujer que cambió la mirada del mundo sobre los chimpancés

Jane Goodall , una de las científicas más influyentes del siglo XX y símbolo de la lucha por los derechos de los animales, murió este miércoles a los 91 años, según confirmó el Instituto que lleva su nombre. La noticia se dio a conocer en un comunicado en el que destacaron que “sus descubrimientos revolucionaron la ciencia y fue una defensora incansable de la protección y restauración de nuestro mundo natural”.

Goodall se encontraba en California, en medio de una gira de conferencias por Estados Unidos, cuando se produjo su fallecimiento.

Nacida en Londres el 3 de abril de 1934, su vínculo con los chimpancés comenzó desde niña, cuando recibió un peluche de cumpleaños que bautizó Jubilee. Años más tarde, un viaje a Kenia marcaría el rumbo definitivo de su vida. Allí conoció al antropólogo Louis Leakey, quien la invitó a trabajar en Olduvai y luego la envió a Tanzania para observar chimpancés en su hábitat natural.

En 1960, instalada en el Parque Nacional de Gombe, descubrió que estos primates utilizaban palos para extraer termitas y cazaban pequeños animales, hallazgo que derrumbó la idea de que solo los humanos eran capaces de fabricar herramientas. Sus investigaciones abrieron un nuevo capítulo en la etología y redefinieron la forma de entender la relación entre el ser humano y sus ancestros.

Goodall fue autora de libros, documentales y conferencias que trascendieron lo académico, transmitiendo empatía y compromiso con la naturaleza. En 1977 fundó el Instituto Jane Goodall, dedicado a la conservación y al trabajo comunitario en África, y en 1987 inició una intensa labor como activista internacional, recorriendo el mundo para defender la biodiversidad.

Su aporte le valió numerosos reconocimientos: desde el Premio Príncipe de Asturias hasta el Templeton, pasando por la Medalla Hubbard de la National Geographic Society y la distinción como Embajadora de Paz de la ONU en 2002. También recibió más de veinte doctorados honoris causa.

Su legado trascendió la ciencia y se convirtió en inspiración para nuevas generaciones. Incluso Apple TV creó la serie infantil Jane, basada en su figura, como homenaje a una vida dedicada a los animales y a la naturaleza.

Jane Goodall será recordada no solo como la mujer que revolucionó la ciencia con sus investigaciones sobre chimpancés, sino también como una voz firme en defensa del planeta.