jueves 2 de octubre 2025

En Inglaterra

Un ataque a una sinagoga en Manchester durante Yom Kippur dejó dos muertos y tres heridos

Un vehículo arrolló a peatones y un hombre fue apuñalado en medio de la mayor festividad judía en el barrio de Crumpsall, al norte de Inglaterra. El tirador fue abatido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Al menos dos personas murieron y tres se encuentran gravemente heridas la mañana de este jueves frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en el barrio de Crumpsall, al norte de Mánchester (norte de Inglaterra), cuando un vehículo arrolló a transeúntes y un hombre fue apuñalado. Los hechos sucedieron durante Yom Kippur, la festividad más importante del calendario judío, según informó la Policía del Gran Mánchester.

Las fuerzas de seguridad recibieron un aviso a las 9:31 hora local por parte de un testigo presencial que alertó sobre un coche que embestía a las personas en las inmediaciones de la sinagoga y el apuñalamiento de un hombre. Minutos más tarde, la policía desplegó agentes armados que abrieron fuego a las 9:38 contra el supuesto agresor, quien, de acuerdo con las autoridades, fue abatido en el lugar. El Servicio de ambulancias del noroeste llegó a las 9:41 y prestó asistencia a las víctimas, que presentaban lesiones tanto por el impacto del vehículo como por arma blanca.

El jefe del área metropolitana, Andy Burnham, declaró en entrevista con BBC Radio Manchester que “no es un incidente en desarrollo o en curso”, y expresó que el individuo sospechoso se encontraba muerto, lo que eliminaba el peligro inmediato. Burnham solicitó no especular en redes sociales y señaló que la comunidad judía de la ciudad sentía preocupación por lo ocurrido.

La Policía del Gran Mánchester declaró un “suceso grave” a las 9:37 y activó el protocolo nacional conocido como Operación Plato, diseñado para responder a un ataque en marcha y que implica la coordinación de múltiples agencias. Este procedimiento no implica necesariamente la catalogación del hecho como ataque terrorista.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a agentes apuntando a un individuo postrado en el suelo delante de la sinagoga y a otra persona inmóvil con indicios de sangre cerca de la cabeza. El Servicio de ambulancias desplegó recursos adicionales al área para garantizar atención médica rápida, según comunicaron las autoridades.

El portavoz de la Community Security Trust (CST), Dave Rich, organización benéfica que se encarga de monitorear el antisemitismo en el Reino Unido, condenó el ataque, calificándolo como “espantoso en el día más sagrado del año judío”, y agradeció la actuación de la policía y del personal de seguridad. Rich explicó que Yom Kippur es un día de solemnidad para la comunidad, en el que las sinagogas registran asistencia masiva, por lo que existe siempre un operativo conjunto de seguridad entre la policía y CST en festividades.

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó en la red social X desde una cumbre en Copenhague sentirse “horrorizado” por los hechos y reconoció la labor de los servicios de emergencia y los primeros intervinientes. Starmer acortó su estancia en Dinamarca para presidir una reunión del comité de emergencia del gobierno.

image

“El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible”, afirmó Starmer en una declaración en X.

La CST informó que trabaja de manera coordinada con la policía y la comunidad local tras el incidente. El reciente contexto de tensión en el Reino Unido, con manifestaciones y debates ligados al conflicto en Gaza, así como el recuerdo de atentados pasados en Mánchester como el de 2017 durante un concierto que causó 22 muertes, ha generado inquietud adicional en la población.

