martes 30 de septiembre 2025

En Estados Unidos

Milei volverá a reunirse con Trump, en medio de la incertidumbre por el radiotelescopio chino de Calingasta

Los presidentes mantendrán una reunión en Estados Unidos. En el anterior encuentro, ocurrido el pasado 23 de septiembre, un medio nacional aseguró que el mandatario argentino iba a dar de baja el proyecto chino, con sede en el departamento cordillerano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Donald Trump y Javier Milei, durante uno de los encuentros mantenido por ambos presidentes.

El presidente Javier Milei viajará el 14 de octubre a Washington para reunirse nuevamente con Donald Trump en la Casa Blanca de Estados Unidos. La visita se dará en medio de las dudas sobre el futuro del Radiotelescopio Chino-Argentino en Calingasta, proyecto que podría quedar en suspenso por la redefinición de la política exterior argentina.

El radiotelescopio que construye San Juan junto a China en la zona de El Leoncito, Calingasta, se proyecta como el más grande de Sudamérica.
Coletazos

Con Trump y Milei: ¿peligra o no el radiotelescopio chino para San Juan?
despues del acuerdo antichino milei-trump ¿hay riesgo en veladero por shandong?
Minería

Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?

La relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos sumará un nuevo capítulo con esta visita oficial, que según la Cancillería Argentina busca “fortalecer la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso con la libertad, la democracia y la prosperidad”. Durante su estadía, Milei y su comitiva serán alojados en Blair House, la residencia destinada a jefes de Estado en visita oficial a la capital estadounidense.

image

Será la segunda reunión en menos de un mes entre ambos mandatarios. El pasado 23 de septiembre, Milei ya se había encontrado con Trump en Nueva York, en una reunión donde se discutieron acuerdos financieros y estratégicos. Allí surgió el tema de la eventual cancelación del CART, la antena de 40 metros instalada en Barreal, Calingasta, como gesto hacia Washington en medio de la puja con China.

El proyecto científico, en marcha desde 2007, involucra a la Universidad Nacional de San Juan, el CONICET y organismos chinos, y apunta a estudiar regiones de formación estelar y fenómenos como agujeros negros. Aunque la UNSJ confirmó la renovación del convenio con China y la llegada de componentes claves para su montaje, el futuro del CART sigue condicionado por la agenda geopolítica.

En paralelo, Milei también busca apoyo de Estados Unidos para afrontar compromisos de deuda por 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones en julio de 2026. Para ello, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene reuniones con funcionarios del Tesoro norteamericano para definir un eventual mecanismo de asistencia financiera.

Miembros del Consejo de la Magistratura en una de las entrevistas a candidatos a un cargo judicial. En la foto falta Valeria Torres.
Cargo picante

La selección de la terna para Fiscal General en San Juan se hace esperar

Por Redacción Tiempo de San Juan

